Uzayda Uzun Süre Kalmak Zorunda Olanların Vücudunda Neler Oluyor?

Uzayda uzun süre kalmak zorunda olan astronot ve kozmonotların vücutlarında önemli değişimler olduğunu biliyor muydunuz?

23 Kasım 2020 00:02

Levent Öztürk