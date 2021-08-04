WhatsApp'ta Kaybolan Resimler Dönemi Resmi Olarak Başladı!

WhatsApp kullanıcılarının bir süredir beklediği "kaybolan medya" özelliği nihayet herkese sunulmaya başlandı.

  • Levent Öztürk
WhatsApp'ta kaybolan medya dönemi resmen başladı

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