Windows 10 Bu Sefer de Mavi Ekran Hatası Veriyor
Windows 10 Ekim güncellemesinin neden olduğu hatalardan biri biterken, bir diğeri başlıyor. Bu kez de mavi ekran...
Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi'nde meydana gelen bir dizi sorundan sonra Microsoft, hataları düzeltmeyi amaçlayan bir toplu güncelleştirme yayımladı. Ancak görünüşe göre bu güncelleme, bazı HP bilgisayarlarda Mavi Ekran hatasına (BSOD) neden oluyor.
Windows Latest'ın raporladığına göre, Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi'ndeki sorunları ortadan kaldırmak için çıkartılan Windows 10 KB4464330 düzeltme güncellemesi, bilgisayarın yanıt vermemesi ile sonuçlanan olan Mavi Ekran hatasına neden oluyor. Bu hata yalnızca bazı HP bilgisayarlarında uyumsuz sürücüler nedeniyle meydana geliyor.
Sorunu HP EliteDesk 800 G3 ile yaşayan bir kullanıcı, Microsoft forumunda düzeltme güncelleştirmesini yükledikten sonra bilgisayarlarının artık Windows'u başlatamadığını iddia etti. Ayrıca dünyanın farklı yerlerindeki insanlar Reddit ve Twitter üzerinden bu güncelleme sonrası meydana gelen bu sorunu dile getiriyorlar.
Bir HP bilgisayarınız varsa, Microsoft veya HP sorunu giderene kadar güncellemeleri yüklemeyi biraz ertelemekte fayda var. Ancak, güncellemeyi yüklediyseniz ve bu sorunu yaşıyorsanız, PC'nizdeki system32/drivers içindeki HpqKbFiltr.sys dosyasını silmeniz problemi çözmenizi sağlayacaktır.
Yavuz Alp Şimşek
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