Windows 10 Bu Sefer de Mavi Ekran Hatası Veriyor

Windows 10 Ekim güncellemesinin neden olduğu hatalardan biri biterken, bir diğeri başlıyor. Bu kez de mavi ekran...

Windows 10 Bu Sefer de Mavi Ekran Hatası Veriyor

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