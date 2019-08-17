Windows 10 Yaması Soruna Yol Açtı
Bazı kullanıcılar, son Windows 10 toplu güncellemesini yükledikten sonra yaşadıkları sorunlardan şikayetçi!
Microsoft'un ağustos toplu yamasının bazı durumlarda yüklenmemesi ve bazen sistemin rastgele olarak yeniden başlamasına yol açması, Mayıs 2019 güncellemesini yüklemiş olan Windows 10'lu PC sahiplerinin canını sıktı.
Microsoft'un KB4512508 olarak tanımladığı toplu güncelleme, Microsoft'un web tarayıcıları Edge ve Internet Explorer'a bazı güvenlik yamaları sunarken, kablosuz ağ, fare ve klavye gibi bileşenlere yönelik güvenlik geliştirmeleri getiriyor. Ancak bazı kullanıcılar, güncelleme yüklenirken başarısız olduğunu ve "hata 0x800f0982" ve "hata 0x80073701" gibi ilk bakışta anlaşılmayan hatalar verdiğini söylüyorlar.
Yazılım devi henüz konu hakkında açıklama yapmazken bir kullanıcı, güncellemeyi ayrı bir paket olarak indirip kurabildiğini belirtiyor. Elbette bu çözüm, herkes için geçerli olmayabilir ancak denemeye değebilir. Bazı kullanıcılar, Windows 10 kurulumunu onarma seçeneğini kullanmayı tavsiye ederken (bu abartılı bir hareket gibi görünüyor), bazı kullanıcılar sorun giderilene kadar güncellemeleri duraklatmayı tavsiye ediyor.
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