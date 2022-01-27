Windows 11'e Android Uygulamaları Desteği Nihayet Geliyor!

Microsoft, Windows 11 için sıradaki büyük adımları kısaca anlattı ve hala test aşamasında olsa da, önümüzdeki ay işletim sistemine Android uygulamaları için destek gelecek gibi gözüküyor.
Microsoft'un Baş Ürün Sorumlusu (Windows + Cihazlar) Panos Panay, bir blog gönderisinde tüm ayrıntıları paylaştı ve her şeyden önce Şubat ayında Android uygulamalarının genel bir ön izlemesinin olacağını açıkladı.
Windows 11'in gelişimini takip ediyorsanız, yerel Android uygulamaları desteğinin Ekim 2021'de Windows Insiders (ABD'de) testlerinde geldiğini fark etmiş olabilirsiniz. Kamuya açık bir ön izleme Windows 11'in yayım sürümüne geleceği anlamına gelse de, hala beta formunda olduğu göz önüne alındığında bazı sorunlar bulunabilir.
Ayrıca Panay, "çağrıyı sessize alma ve sesi açma, daha kolay pencere paylaşımı ve görev çubuğuna hava durumu getirme" dahil olmak üzere çeşitli görev çubuğu iyileştirmelerini de vurguladı.
Son olarak Panay, yeniden tasarlanan iki temel uygulamanın, yani Notepad ve Media Player'ın her ikisinin de yakında Windows 11'in kararlı sürümünde kullanıma sunulacağını belirtti.
Ayrıca Baş Ürün Sorumlusu, Windows'un şu anda dünya çapında yaklaşık 1,4 milyar cihazda bulunmasıyla birlikte, Microsoft'un "Windows 11 için güçlü bir talep ve tercih gördüğünü" ve teklif edildiğinde kullanıcıların yükseltmeyi Windows 10'un yeni katılım oranlarının iki katı oranında hızla kabul ettiğini açıkladı.
Panay ayrıca şunu gözlemlediğini söylüyor: "Windows 11, şimdiye kadar piyasaya sürdüğümüz tüm Windows sürümleri arasında en yüksek kalite puanlarına ve ürün memnuniyetine sahip."
Android uygulamaları, Windows 11 için lanse edilen büyük yeni özelliklerden biriydi, ancak hayal kırıklığı yaratan bir şekilde yayım ile beraber sunulamadı. Yine de özelliğin geç de olsa sunulmasının hiç sunulmamasından daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve Amazon App Store'dan (Microsoft Store aracılığıyla) sağlananlarla sınırlı olsa bile, artık yerel Android uygulamalarını Windows 11 masaüstünde kullanabilmenin bazı kullanıcılar için heyecan verici olacağı da kesin.
Windows 11'de daha fazla temel Windows uygulamasının yeniden tasarım işlemine tabi tutulması da iyi bir şey; Akıcı Tasarım yenilemesi, karanlık mod uyumluluğu ve daha fazlasıyla tamamlanan yeni Not Defteri'nin beğenileri testlerde görülebiliyor ve bu eski uygulamanın yeni işletim sistemi ile çok daha uyumlu görünmesini sağlıyor...
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