Windows'da Android Uygulamalarını Kullanmak İçin Geri Sayım Başladı!

Microsoft, Android uygulamalarını Windows 11'e getirmeye adım adım yaklaşıyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan bir Microsoft blog yazısına göre, Windows Insiders programına üye olan bazı kullanıcılar, Android uygulamalarını Windows altında çalıştırmayı deneme imkanına artık sahipler.
Microsoft Haziran ayında, Android uygulamalarının Windows 11'e geleceğini ve Microsoft Store'dan yüklenebileceğini duyurmuştu. Ancak Windows 11 bu ayın başlarında birçok kullanıcı için ücretsiz bir yükseltme olarak piyasaya sürüldüğünde, Android uygulamaları henüz kullanılır durumda değildi.
Beta kanalında Android uygulamalarını indirmek ve kullanmak isteyen kişilerin öncelikle karşılaması gereken birkaç gereksinim bulunuyor. Bilgisayarınızın Windows 11 olması ve Microsoft donanım gereksinimlerini ve diğer adımları karşılaması gerekiyor. Ayrıca, uygulamaların dağıtımında aracı olan Amazon Appstore'a erişmek için ayrıca bir Amazon hesabının bulunması gerekli.
Microsoft, Windows Insider'ların test etmesi için Amazon ile ortaklık kurduğunu ve şu anda 50 uygulamanın denenebildiğini söylüyor. Belirli Android uygulamalarında sorunlar olduğu kabul ediliyor ancak Beta kullanıcıları deneyimleriyle ilgili geri bildirimlerin beklendiğini ve bu sorunların da adım adım düzeltileceği belirtiliyor.
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