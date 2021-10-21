Windows'da Android Uygulamalarını Kullanmak İçin Geri Sayım Başladı!

Windows 11 test kullanıcıları, Android uygulamalarını Windows altında çalıştırmaya başladı! Şimdilik sınırlı bir uygulama yelpazesi söz konusu...

Windows'da Android uygulamaları başlıyor!

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