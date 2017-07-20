Xiaomi, Beklenen Telefonu 5X'te Sürpriz Yapabilir!

Çinli cep devi Xiaomi, yeni telefonu olması beklenen 5X'te önemli bir ilke imza atabilir!

Xiaomi, Beklenen Telefonu 5X'te Sürpriz Yapabilir!

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