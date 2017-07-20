Xiaomi, Beklenen Telefonu 5X'te Sürpriz Yapabilir!
Çinli cep devi Xiaomi, yeni telefonu olması beklenen 5X'te önemli bir ilke imza atabilir!
Xiaomi yakın zamanda Nokia ile yaptığı uzun süreli çapraz-linanslama anlaşmasıyla gündemdeydi. Bunun yanında firmanın, Oppo ve Vivo'ya karşı yeni bir alt markayla yeni telefonlar sunacağı da konuşuluyordu.
Yeni alt-markanın adı bilinmiyor ama mydrivers.com'daki haberler yeni telefonun Temmuz ayı sonunda geleceğine işaret ediyor. Bahsedilen yeni telefonun 5X adıyla ortaya çıkması bekleniyor. Cihazın özelliklerini de gösteren ve yeni marka altında çıkacağına işaret eden bir poster, internete sızdı.
Sızan resme göre 5X, 5.5 inç full HD (1080p) ekrana sahip. Snapdragon 625 ve 4GB RAM'e sahip olduğu da yazıyor. 5X'in sızan bir diğer basın tasviri telefonun çift kameraya sahip olacağını iddia ediyor. Sızmış resimlere bakarsak, telefon Çinli rakiplerini izliyor ve "iPhone'umsu" bir tasarıma sahip.
Bir diğer iddia, 5X'in farklı donanım özelliklerine sahip farklı modelleri olacağı yönünde. Söylenene göre Snapdragon 660 işlemcili ve 6GB RAM'e sahip model, en üst model olacak.
Üst uç modelin fiyatı hakkında henüz bilgi yok ama 5X'in alt modeli 1.999 Yuan olacak. Bu da yaklaşık 1.050 TL'ye denk geliyor.
H. Hüseyin Öztürk
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