Xiaomi'den iPad'e Sağlam Bir Rakip ve Bir de Yeni Akıllı Bileklik Geldi!

Xiaomi, yeni Xiaomi 11 akıllı telefonlarını tanıttığı etkinlikte yeni tableti Pad 5'i ve Mi Smart Band 6'nın NFC sürümünü de sahneye çıkarttı. Pad 5, özellikle evde çalışan veya eğitim alanlar, içerik üretenler için tasarlanmış bir tablet. İşlev tuşları ile not almak veya hızlı ekran görüntüsü almak için kullanılabilecek bir Akıllı Kalem ile birlikte geliyor. Tablet, toplantılar ve dersler için 1080p videoyu destekleyen 8 megapiksel ön kameraya sahip. Ayrıca dahili yazılımı ile 13 megapiksellik arka kamerasını kullanarak daha sonra kullanmak veya paylaşmak için belgeleri tarayabiliyor.
Xiaomi tabletin bir eğlence merkezi olarak da kullanılmasını istediğinden, cihaza 120 Hz yenileme hızına sahip 11 inç WQHD ekran, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği eklemiş. Xiaomi Pad 5, 7 nm teknolojisi kullanan Qualcomm Snapdragon 860 işlemci tarafından destekleniyor. Gri ve İnci Beyazı olarak ve iki konfigürasyonda piyasaya sürülüyor: Biri 6GB RAM ve 128GB dahili depolama, diğeri 6 GB RAM ve 256 GB depolama sunuyor.
NFC Destekli Mi Smart Band 6
Xiaomi aynı etkinlikte Mart 2020'de tanıtılan Mi Smart Band 6'nın yeni bir sürümünü de piyasaya sürdü. Yeni bant, SpO2 işlevi de dahil olmak üzere eskisinin sağlık odaklı özelliklerine hala sahip, ancak şimdi aynı zamanda NFC aracılığıyla temassız ödeme için de kullanılabiliyor.
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