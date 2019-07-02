Xiaomi Mi CC9, Mi CC93 ve Mi CC9 ME tanıtıldı!
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni akıllı telefon serisi Mi CC için ilk 3 modeli resmi olarak tanıttı!
Xiaomi, yaklaşık 1 hafta duyurduğu yeni CC serisine ait ilk 3 modelini tanıttı. Global genç jenerasyonu hedef aldığı söylenen yeni serideki her 3 model de, renkli bir tasarıma ve güçlü fotoğraf özelliklerine sahip. Her 3 model de, Apple'ın Animoji özelliğine benzer bir özellik olan Mimoji özelliği ile geliyor.
Xiaomi Mi CC9
Modellerden ilki olan Xiaomi Mi CC9, 6.39 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranla geliyor ve bu ekran, 1.080 x 2.340 çözünürlük sunuyor. Telefonun kalbinde, Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemci yer alıyor.
Xiaomi Mi CC9'un ön kamerası, 32 megapiksel gibi oldukça etkileyici bir çözünürlüğe sahip. Arkadaki üçlü kamera sistemini oluşturan lensler ise, sırasıyla 48 megapiksel, 8 megapiksel (geniş açı) ve 2 megapiksel çözünürlükle geliyor.
4.030mAh batarya kapasitesine sahip olan Xiaomi Mi CC9, 3 farklı dahili depolama alternatifi sunuyor: 64, 128 ve 256GB. RAM ise, seçeceğiniz kapasiteye göre 6 ya da 8GB olabiliyor.
Hızlı şarj desteği de sunan telefonda, ekran altı parmak izi okuyucuya da yer verilmiş. Fiyatı ise, yaklaşık 260 dolardan başlıyor.
Xiaomi Mi CC9e
İkinci model, Xiaomi Mi CC9e ismini taşıyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre ismin sonundaki e harfi, "essential edition" anlamına geliyor.
Telefonun AMOLED ekranı bu kez 6 inç büyüklüğünde; sunduğu çözünürlük ise 1.560 x 720 ile sınırlı. Bu açıdan Xiaomi Mi CC9e, üst model olan Mi CC9'un gerisinde kalıyor. İşlemci seçimi de, üst modele göre biraz daha düşük: Snapdragon 665.
Telefonun 3 farklı sürümü mevcut. 4GB RAM – 64GB dahili depolama, 6GB RAM – 64GB depolama alanı ve 6GB RAM – 128GB depolama alanı. Bu telefonda da, ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor.
Xiaomi Mi CC9e'nin ön kamerası 32 megapiksel çözünürlük sunuyor. Arkadaki üçlü kamera sistemini oluşturan lensler ise, sırasıyla 48 megapiksel, 8 megapiksel (geniş açı) ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip.
Mi CC9e'nin fiyatı, yaklaşık 190 dolar seviyesinden başlıyor.
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
Üçüncü ve son model olan Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition, fotoğraf alanında Xiaomi Mi CC9'a bazı yazılımsal özellikler katıyor. Bunlardan emn önemlisi ise, kuşkusuz yapay zeka desteği. Ayrıca telefon, özel bir de video-blog moduna sahip.
Sadece 8GB RAM ve 256GB dahili depolama seçeneği sunan ve Meitu ile ortak geliştirildiği söylenen Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition'ın diğer tüm özellikleri, Mi CC9 ile aynı. Fiyatı ise, yaklaşık 380 dolar.
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