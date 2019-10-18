Yahoo Groups, Verileriniz Silinmeden İndirin
Yahoo Groups'un kapanma tarihi yaklaşıyor; peki emektar hizmet kapanınca ne olacak; kullanıcılar verilerini nasıl kurtaracak?
Yahoo Groups'a muhtemelen uzun süredir uğramıyorsunuz. Zaten Yahoo'nun bu sene hizmeti kapatma kararı almasının nedenlerinden biri de bu olsa gerek.
Yahoo Groups, kullanıcılar için bugünkü Reddit ve Tumblr'a benzer bir toplanma alanı sunuyordu. Grupların üyeleri, birbirleriyle konuşabiliyor, dosyalar paylaşabiliyor, anketler yapabiliyor ve birbirlerine dostça mesajlar gönderebiliyorlardı. Firma, Yahoo Groups'u neden kapattığına dair resmi bir açıklama yapmasa da, rakip platformların güçlenmesi hizmetin geride kalmasına yol açmış olabilir. Muhtemelen bundan dolayı firma, Yahoo Groups'u 21 Ekim'de "kapatmaya başlamayı" planlıyor. Bu tarihten itibaren Yahoo Groups'a yeni dosya yüklemeniz mümkün olmayacak.
Kapatma süreci, 14 Aralık'ta Yahoo'nun sunucularındaki tüm Groups verilerinin silinmesiyle tamamlanacak. Dosyalar, anketler, takvimler, konuşmalar ve klasörlerden hiçbir iz kalmayacak.
Yahoo Groups'ta paylaştığınız ve hatıra olarak saklamak istediğiniz şeyler varsa, Yahoo Groups sayfasına gittiğinizde her şeyi indirmek için bir bağlantı göreceksiniz. Dilerseniz Verizon Media'nın gizlilik kontrol panelinden de verilerinizi isteyebilirsiniz.
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