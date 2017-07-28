Yapmamanız Gereken 6 Windows Bakımı Hatası!
Windows'u temizleyeyim derken daha da beter etmemek için bu 6 işe hiç kalkışmayın!
Her Windows kullanıcısı, sisteminin akıcılığını korumak için onu düzenli olarak temizlemesi gerektiğini bilir. Ancak özellikle Windows 10'la birlikte yapılması gerekenlerde bazı değişiklikler oldu.
Peki ne yapmalı, hangi gizli tuzaklardan kaçınmalısınız? Aşağıda sıkça yapılan hataları sıraladık; böylece bakım işlemini hemen halledip işinizle ilgilenebileceksiniz.
1. Kayıt Defteri Temizliği
Kayıt Defteri'nin zaman içinde gereksiz girdilerle dolduğu doğru, ancak bu PC'nizin performansını etkilemiyor. Kayıt Defteri'nde binlerce "sorun" olsa bile bir fark hissetmeyeceksiniz. Bu yüzden Kayıt Defteri'ni temizlemeyin.
Daha da kötüsü Kayıt Defteri'ni temizlemeye çalışan programlar, önemli anahtarları ve dosyaları silip, sisteminizde sorun çıkmasına yol açabiliyorlar. Hatta bu sorunları temizler temizlemez yaşamayabilirsiniz; ancak temizlikten bir hafta sonra sonra açtığınız program çalışmadığında, sorunun kaynağını bulmanız zor olacak.
2. Otomatik Temizliği Kullanmamak
Windows 10'daki araçlar sayesinde temizliği otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Temizlik aracını otomatik olarak çalıştırmak için Ayarlar > Sistem yolunu izleyin ve sol taraftan Depolama sekmesine tıklayın. Şimdi Akıllı Depolama seçeneğini açık konuma getirin.
3. Windows Update'i Atlamak
Windows Update temizlik olmasa da, bakım kapsamına giriyor. Windows Update'in güncellemeleri yüklemesine engel olmayın veya onu devre dışı bırakmayın. Aksi halde Mayıs'taki fidye yazılımı saldırısı gibi büyük çaplı bir saldırının kurbanı olabilirsiniz.
4. Yedeklememek
Bilgisayar kullanıyorsanız, yedek almamak için bir mazaretiniz yok. Bazı kullanıcılar sıkça duyduğumuz "önemli hiçbir şeyim yok" cümlesini tekrarlıyorlar ama bunun gerçek olduğundan emin misiniz? Önemli bir veriniz olmasa bile bilgisayarınızı tekrar şu anki haline getirmeniz saatlerinizi alabilir ve zamanınız değerli olsa gerek.
Yedeklemek eskisi kadar zahmetli bir iş değil, bir kez ayarlarınızı yapıp gerisini unutabilirsiniz. Windows, dahili yedekleme araçlarıyla geliyor. İsterseniz üçüncü parti araçlardan da faydalanabilirsiniz.
5. RAM Optimize Araçları Kullanmak
CleanMem gibi RAM temizleme araçları, kendi problemleriyle geliyorlar. Aracın PC'nizi hızlandırmadığını geliştiricisi bile kabul ediyor. Windows'un son sürümleri, RAM yönetimini kendi yapabiliyor. RAM'iniz yetersizse Chrome gibi RAM'e aç programlar yerine daha hafif alternatifleri tercih edebilirsiniz.
6. Başlangıçta Her Şeyin Çalışmasına İzin Vermek
Bilgisayarların yavaşlamasının ana nedenlerinden bir tanesi, başlangıçta çok fazla programın yüklenmesi. Çoğu program sizi "rahat ettirmek" için kendini başlangıca yerleştiriyor. Antivirüsün sisteminizle açılması güzel ancak Adobe Reader, Skype, Spotify gibi yazılımların otomatik açılmasına muhtemelen ihtiyacınız yok.
Programların otomatik olarak başlamasını durdurmak kolay bir iş. Görev Yöneticisi'ni açın ve Başlangıç sekmesine tıklayın. Burada otomatik olarak başlamasını istemediğiniz programları devre dışı bırakın.
Zeynel A. Öztürk
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