Yeni Akıllı Bileklik: Amazfit Band 5 İncelemesi

Bir süre önce Amazfit'in yeni akıllı bilekliği Band 5 elimize ulaşmış ve bir videoda hemen kutusundan çıkarıp sizlerle özelliklerine kısa kısa değinmiştik. Şimdi ise geldik inceleme notlarımıza. Mart ayının son haftasında avantajlı fiyatla satışa giren Band 5, şu an da 329 TL fiyatla bulunabiliyor. Bu alanda karşısında önemli bir rakibi var aslında ve o da Xiaomi Mi Band 5. Aralarında birtakım farklar da var ve Amazfit'in Band 5 modeli de gerçekten bu alanda başarılı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Lafı daha fazla uzatmadan hemen incelemeye başlayalım.
Amazfit Band 5 Tasarımı ve Ekranı Nasıl?
Amazfit Band 5, tasarımıyla beklenebileceği gibi oldukça hafif ve ince bir bileklik. Bileğinizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor ve bu sayede eğer bilekliği kolunuzdan hiç çıkartmıyorsanız size bu konuda bir rahatsızlık vermeyecektir.
Elimizde siyah renkli modeliyle bulunan bilekliğin ayrıca turuncu ve yeşil gibi farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Üzerinde 1.1 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran bulunan bilekliğin bu ekranı dokunmatik yapıda ve ekranlar arasında hem dikey hem yatay kaydırma yapabiliyorsunuz. Arayüz çeşitliliği de mevcut. Bileklikte şu an 45'ten fazla arayüz yer alıyor. Bunları da gerek bileklik üzerinden gerek telefonunuza yükleyeceğiniz Zepp uygulaması içinden seçebiliyorsunuz.
Ekranın çözünürlüğü 126x294 piksel şeklinde. Bu ekran için yeterli bir çözünürlük. Ancak ekranın parlak güneş altında görünürlüğünü bir hayli düşük bulduğumuzu da belirtmemiz gerekli.
Bilekliğin tasarımına ilişkin söyleyebileceklerimiz arasında ayrıca su koruması bulunduğu olacak. 5 ATM standardı ile beraber 50 metreye kadar suya dayanıklılık gösteriyor. Böylece bileklik kolunuzdayken suya girdiğinizde endişe etmenize gerek yok. Ancak denize girecekseniz, üzerinde tuz birikmemesi için muhakkak sonrasında tatlı su ile durulayın.
Amazfit Band 5 Özellikleri Neler?
Amazfit Band 5, bir akıllı bileklik olarak beklenen özellikleri sağlıyor. Bileklikte 11 farklı spor takip modu yer alıyor. Bunlar arasında koşu, bisiklet, yürüyüş, eliptik, kürek, yoga, ip, yüzme ve serbest stil çalışmaları yer alırken, ayrıca ek olarak stres takibi ve nefes egzersizleri de mevcut durumda. Stres izlemede 4 seviyede takip yeteneğine sahip olan bileklik, yapacağınız nefes egzersizleriyle de stresi azaltmaya yönelik yardımcı oluyor.
Özellikle bu bilekliği antrenmanlar için satın alacaklar için önemli bir bilgi: Cihazda yer alan BioTrackter 2 sensörü kalp atış hızınızı tüm antrenman boyunca takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda kademeler arasındaki geçişleri de hesaplayabiliyor. Böylece rahat, yoğun ve anaerobik tempolar arasındaki bölgelerde kaç dakika harcadığınızı da izleyebiliyor.
Bu arada cihazda yerleşik GPS bulunmuyor. Bu yüzden açık hava etkinliklerinizde, koşuya ve yürüyüşe çıktığınızda telefonunuzu yanınıza almanız lazım. Zepp uygulaması yoluyla telefonunuzla bağlayabileceğiniz Amazfit Band 5, iOS ve Android tarafıyla uyumluluk gösteriyor. Tüm bilgilerinize ve istatistiklerinize de yine bu uygulama üzerinden erişebiliyorsunuz.
Zepp Uygulaması Nedir?
Zepp uygulamasında adım sayısı başta olmak üzere, yaktığınız kalori miktarı, uyuduğunu süre, kalp atış hızını, stres seviyeniz sırasıyla yer alıyor. Altta bir de PAI bölümünün olduğunu göreceksiniz.
PAI, Personal Activity Intelligence, yani Kişisel Etkinlik Zekası anlamına geliyor ve bireysel fizyolojik aktivitelerin bir göstergesi olarak kullanılıyor. PAI puanınız ne kadar yüksek olursa, o denli aktif yaşıyorsunuz anlamına gelirken, bu puanı da elbette yaptığınız etkinlikler karşılığında kazanıyorsunuz. Tabii ki bu puanlama sistemi kalp atış hızınıza endeksli olarak hesaplanıyor. Bu sistem özellikle kendine spor konusunda ve aktif yaşam anlamında hedefler belirleyenler için gayet motive edici olacaktır. Uygulamanın özellikle gece uykusuna önem gösterdiğini ve bu konuda teşvik edici açıklamalarda bulunduğunu da belirtelim.
Gece Uyku Takibi ve Kan Oksijen Seviyesi
Amazfit Band 5, uyku takibi konusunda oldukça başarılı bulduğumuz bir akıllı bileklik oldu. Uyumadan önce ne yaptığınızı da not edebildiğiniz uygulama üzerinde haftanın hangi günleri ne kadar uyumuşsunuz görebiliyor, detaylarına girdiğinizde ise ne kadar süre derin ne kadar süre hafif uyuduğunuzu, uykudaki nefes kalitenizi görebiliyorsunuz. Fakat mesela Fitbit'in fitness takipçilerinden farklı olarak bu bileklikte akıllı bir uyandırma özelliği yer almıyor, yani uyku programınızda sizi en uygun noktada uyandıramıyor. Ancak buna karşın bir alarm mekanizması var ve bunu kurduğunuzda ayarladığınız saatte sizi titreşimle uyandırabiliyor.
Öte yandan bu bileklik, son zamanlarda akıllı saatlerde sıkça görmeye başladığımız kan oksijen konsantrasyonu seviyesini ölçümleyebiliyor. SpO2 olarak da bildiğimiz bu kan oksijen doygunluğu, normal şartlarda sağlıklı bir insanda yüzde 95 ila yüzde 100 arasında çıkması gerekli olan bir değer. Eğer daha düşük çıkıyorsa, altta yatan bir sağlık sorunu belirtisi olabilir. Bu bileklikle de bunu görebiliyorsunuz.
Akıllı Telefon Bildirimleri
Daha önce incelediğimiz Amazfit GTS2 akıllı saatinde olduğu gibi bu bileklikte de telefonunuza gelen tüm bildirimleri kolunuza alabiliyorsunuz, burada herhangi bir noksan bulunmuyor. Hangi uygulamaların bildirimlerini almak istiyorsanız, Zepp uygulaması üzerinden seçebiliyorsunuz. Bunun neticesinde de herhangi bir bildirim geldiğinde bileklik size titreşimle bunu gösteriyor.
Bunun yanında telefonunuza gelen çağrılar da bilekliğe düşüyor. Ancak cevaplayamıyorsunuz. Yalnızca reddetme veya sessize alma fonksiyonları bileklik üzerinden yapılabiliyor.
Amazfit Band 5 Pil Ömrü Ne Kadar?
Evet, bilekliğin pek çok özelliğinden bahsettik. Peki, bunları ne derece kullanab,liyorsunuz, yani pil ömrü ne kadar? Amazfit'in iddiası, bu bilekliğin normal koşullarda 15 güne kadar kullanım ömrü olduğu yönünde. Ancak elbette gerçek dünyada bu süre kullanıma göre değişkenlik gösteriyor.
Biz kullandığımız süre içinde bildirimler açık, sürekli kalp ritmi, stres takibi gibi ölçümlerin yapıldığı, gece uyku asistanını da kullandığımız ve haftada 2 gün spor yaptığımız bir senaryoda 1 haftayı çok rahat çıkarttık. Bu süre zarfında ekran parlaklığı da orta seviyedeydi bu arada. Pil ömründe çift haneleri görmeniz için sürekli kalp atış izleme gibi şeyleri devre dışı bırakmanız gerekebilir. Buna göre ortalama sonuca varabilirsiniz diye düşünüyoruz.
Güç tasarruf modunda 25 güne kadar ve bekleme modunda ise 90 güne kadar pil ömrü de sağlayan bilekliği şarj etmeniz gerektiğinde ise kutusundan çıkan şarj pedini kullanmanız gerekiyor. Bununla 2 saatten az sürede tam kapasite şarj edebildiğinizi de belirtelim.
Sonuç
Evet, bütçe dostu bir fitness takipçisi ve bir akıllı bileklik olan Amazfit Band 5'i inceledik. İster spor takibinde antrenmanlarınızda kullanmak için bir bileklik arıyor olun, ister hem saati göstersin hem telefona gelen bildirimleri hızlıca görebileyim, arada sağlığımla ilgili bazı detaylara da ulaşayım ve uyku, kalori, kan oksijen doygunluğu takibi de yapabileyim deyin, size istediğinizi verecek bir cihaz olmuş Amazfit Band 5. Şu an 329 TL'ye bulunuyor. Eğer yine kampanya ile daha uygun fiyata bulursanız gayet güzel ve işlevsel bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki karşısında daha cazip fiyatıyla Xiaomi Mi Band 5 de duruyor doğrusu. Aradaki kağıt üzerindeki en önemli ise Amazfit Band 5'in kan oksijen ölçümü yapabilmesi. Burada da tercih sizin.
Amazfit Band 5 Alternatifi
Amazfit Band 5'e alternatif olarak Xiaomi Band 5 de tercih edilebilir.
Kimler Amazfit Band 5 Almalı?
İster antenmanlarında kullanmak üzere ister telefonuna gelen bildirimlere hızlıca ulaşmak üzere bir akıllı bileklik arayanlar Amazfit Band 5 ile memnun kalacaklardır.
CHIP Online Notu: %85
+ Uygun fiyatlı
+ Hafif ve rahat
+ Uyku takibi
+ SpO2 sensörü
- GPS yok
- Ekran parlaklığı
Amazfit Band 5 Teknik Özellikleri
- Ekran 1.1 inç AMOLED
- Çözünürlük 126x294
- Su Koruması 5 ATM
- Uyumluluk Android 5.0 ve üstü, iOS 10.0 ve üstü
- Pil Ömrü 15 güne kadar
- Bağlantılar BT5
- GPS Yok
- Boyutlar 47.2 x 18.5 x 12.4 mm
- Ağırlık 24 gr. (Kayışsız)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın