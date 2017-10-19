Yeni Bir iOS Güvenlik Açığı Bulundu!
iOS'ta keşfedilen güvenlik açığı, hacker'ların bu basit yolla fotoğraflarınıza erişmesine izin veriyor!
Yeni keşfedilen bir iOS bug'ı telefon numaranızı bilen ve fotoğraflarınıza erişmek isteyen herkesin cihazınızdaki güvenlikleri es geçip fotoğraflarınıza erişmesine izin veriyor.
iDeviceHelp, bug'ı keşfedip Apple'a bildirdikten sonra insanlara da açıkladı ve bir saldırganın gerekli adımları izleyerek nasıl kolaylıkla hassas bilgilere erişebileceğini anlattı. Görünüşe bakılırsa bug, bazı iPhone ve iPad modelleri için yakın zamanda çıkan iOS 11.0.3'te bulunuyor. İlginç şekilde, en son iOS 11.1 beta sürümünde de bulunuyor, bu da bir yamanın çok yakında çıkacağı manasına geliyor. Hack aslında çok basit, sadece hedef cihazda Siri, Facetime Audio ve iMessage'in etkin olması gerekiyor ve bu üçü varsayılan olarak zaten etkinler. Hack, "üç emoji yoluyla" gerçekleştirilebiliyor.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Apple bug konusunda uyarılmış durumda ve bir yama çıkarılana kadar sizin kilit ekranından Siri erişimini kapamanız veya iMessage ile Facetime'ı devre dışı bırakmanız öneriliyor. Ayrıca fotoğraflarınız arasında hassas bilgiler içeren şeyler varsa, güvenmediğiniz kimseye cihazınıza hiçbir şekilde erişim vermemeniz en ideali olacaktır.
H. Hüseyin Öztürk
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