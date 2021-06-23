Yeni Exynos'un AMD İmzalı GPU'sunun Performansı Nasıl Olacak?

Bir süredir AMD ve Samsung'un iş birliğinden bahsediliyor ve buna ilişkin olarak yaklaşmakta olan Samsung Exynos yongaları içinde özel Radeon GPU'nun yer alacağını biliyoruz. Yakın zaman içinde de AMD, yeni mobil Exynos GPU'nun, şirketin mevcut RDNA 2 mimarisini temel alacağını da doğrulamıştı.
Yeni platform, AMD tarafından mRDNA olarak adlandırılıyor. Gelen haberlere göre ise şirketin bu GPU'su, mevcut ARM tabanlı Mali GPU'lardan çok daha iyi performans gösterecek. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.
Samsung, bu yeni ortaklık ile beraber, Exynos yongalarının Snapdragon varyantlarına göre performans konusunda eleştirilmesinin önüne geçme düşüncesinde. Yeni Exynos işlemcilerde ışın izleme desteğinin yer alacağı da AMD CEO'su Dr. Lisa Su tarafından duyurulmuştu.
Bu yeni işlemciyi görmek için ise henüz önümüzdeki bir süre var. İlk olarak Samsung Galaxy S22'de karşımıza çıkması beklenen işlemci için, 2022'nin Ocak ayını beklememiz gerekecek.
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