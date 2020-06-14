Yeni İddialar Göre Ucuz Galaxy S20, Yani Galaxy S20 Lite Geliyor

Samsung Galaxy S20 Lite umutlarının kaynağı, geçen seneki Galaxy S10 Lite ancak telefonla ilgili her şey, halen dedikodulardan ibaret. Firmayı yakından izleyen Samsung fan sitesi Sammobile'a göre beklenen telefon, Samsung içerisinde Samsung Galaxy S20 Fan Edition adıyla geliştiriliyor.
Siteye göre telefonun uluslararası sürümü, SM-G780 model adına sahip iken ABD sürümü SM-G781 olarak tanınıyor. Bu isim düzeni, telefonun Galaxy S10 Lite'ın devamı olduğunu neredeyse kesin hale getiriyor. Galaxy S10 Lite'ın model numarası, SM-G770 idi. Cihazın uluslararası sürümünün 5G destekli ve 5G'siz modeller olarak satışa sunulacağı, ABD sürümünün ise sadece 5G'li model seçeneğini sunacağı söyleniyor.
128GB depolama ile gelmesi beklenen Galaxy S20 Lite, kutusundan Android 10 ile çıkacak ve Samsung'un henüz hiçbir telefonda olmayan ve Note 20'de yer alması beklenen One UI 2.5 arayüzünü kullanacak.
Samsung Galaxy S20 Lite'ın ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz bir tahmin yok, ancak S10 Lite'ın ocakta tanıtıldığını ve 650 dolar fiyatla geldiğini hatırlatalım.
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