Yeni İddiaya Göre Galaxy A72, İşlemcisiyle Galaxy A71'i Aratabilir

Samsung'un sevilen Galaxy A71 modelinden sonra artık modelin 2021 yılı için halefi neredeyse hazır. Galaxy A72'nin de tıpkı Galaxy A71 kadar başarılı özellikler içermesi beklenirken, yeni gelen bilgiler, telefon hakkında kafaları karıştırdı. Galaxy A72'nin 2 farklı versiyonu olacağı zaten tahmin ediliyor. Sızıntılara göre Galaxy A72, LTE ve 5G gibi 2 farklı seçenek olarak piyasaya çıkacak. Ülkemizde hangisinin satılacağı şimdilik bilinmese de, 5G desteği olmadığı için, LTE seçeneğinin raflara çıkacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Fakat tam da bu noktada bir sıkıntı var.
Yeni gelen Galaxy A72 bilgilerine göre yeni model, Galaxy A71'in başarısını yakalayamayabilir. Zira telefonun LTE versiyonunda Snapdragon 720G işlemci kullanıldığı söylentiler arasında. Eğer Galaxy A72 bu işlemci ile çıkarsa, muhtemelen performans bakımından Galaxy A71'in üzerine koyamayacak. Çünkü Galaxy A71, Snapdragon 730G işlemciye sahipti.
Galaxy A72 5G modeli ise büyük olasılıkla Snapdragon 750G işlemcisini kullanacak.
Sızan Geekbench 5 listesine göre ise Galaxy A72, 8 GB RAM içerecek. 5G modeli ve LTE modeli, RAM konusunda farklılık göstermeyecek.
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