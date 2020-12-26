Yeni İddiaya Göre Galaxy A72, İşlemcisiyle Galaxy A71'i Aratabilir

Galaxy A71'in yakaladığı başarı sonrasında, tüm gözler Galaxy A72'ye çevrilmiş durumda. Ama gelen son iddiaya göre Galaxy A72'nin işlemcisi, hayal kırıklığı yaratabilir.