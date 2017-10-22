Yeni kurulan Çinli firmanın büyük başarısı!
Yeni bir Çinli firma, büyük VR firmalarının hepsini geride bıraktı!
VR alanının en büyük problemlerinden biri, piksellerin aralarındaki çizgilerin görüldüğü "screen door" (perde kapı) etkisini ortadan kaldırmak için piksel yoğunluğunun arttırılması ve daha kapsayıcı bir deneyim için görüş alanını genişletmek.
HTC ve Oculus gibi büyük firmalar tabi ki bu problemler üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaktalar ancak ilginç bir şekilde yeni bir Çinli firma olan Pimax, bu firmaların önüne geçmiş gibi gözüküyor. CEATEC etkinliğinde gösterilen Pimax 8K başlığı, muazzam bir 7680x2160 çözünürlüğün yanı sıra, HTC Vive'ın baz istasyonları ile çalışan lazer takip sistemine ve etkileyici bir şekilde var olan diğer seçeneklerin çoğunu neredeyse ikiye katlayan 200 derecelik görüş açısına (FOV) sahip durumda.
Tabi ki daha fazla özellik anlatmadan önce belirtmek gerek ki, 7680x2160 çözünürlük, cihazın adı dolayısıyla akla ilk gelen 8K çözünürlüğe denk geliyor. Asıl kullanımı ile 8K çözünürlük, 7680x4320 yani bu ürünün iki katı piksel anlamına geliyor. Bu yüzden firmaya yanıltıcı isim vermekten dolayı bazı suçlamalar yapılabilse de, Pimax'ın söylediğine göre ürünün adındaki "8K" çok daha yüksek olan yatay çözünürlüğü vurgulamak için seçilmiş durumda ve bunun da endüstri için bir ilk olduğu rahatlıkla söylenebilir. Daha net bir şekilde açıklamak gerekirse, her bir gözün, başlık içerisinde birer 90Hz yenileme hızlı 4K (3840x2160) panele baktığı söylenebilir ve bu da günümüz piyasası için oldukça etkileyici.
Ekran panellerinden bahsedilirken, Pimax 8K'nın PlayStation VR, HTC Vive ve Oculus Rift'in tercih ettiği OLED yerine CLPL ("customized low persistence liquid" – özelleştirilmiş düşük devamlı sıvı) panelleri kullandığını belirtmek gerekiyor. Firmanın söylediğine göre CLPL kullanımı ile (muhtemelen klasik LCD'ye göre) "gölgelenmeyi tamamen ortadan kaldırmış ve parlaklığı arttırmış" durumda. Görünene göre CLPL ve OLED arasında zıtlık ve renk sıcaklığı çok az fark bulunuyor ama bunların ilki, aynı fiyata çok daha yüksek bir piksel yoğunluğuna ulaşabiliyor. Ayrıca Pimax, CLPL'in RGB piksel altı düzenini kullandığını söylüyor ve bu da Vive ve Rift tarafından kullanılan PenTile'a göre daha yoğun olduğu anlamına geliyor.
Ayrıca, görünene göre, cihaz aslında 4K veya daha altı girdi için tasarlanmış ve bu girdiği daha sonra kendi içerisinde "8K'ye" yükseltiyor. Bunun anlamı da bilgisayarınızın bir NVIDIA GTX 980 veya GTX 1070 ekran kartı ile bu yüksek çözünürlüğü destekleyebilmesi. Etkinlikteki gösterim sırasında kullanılan prototip bir HDMI kablosu kullanıyor olsa da, en son ürün muhtemelen DisplayPort kullanacak.
Dahası, gerçek bir 8K deneyim isteyen kullanıcılar için üst model olan Pimax 8K X ürününün sunulması planlanmakta. Bu özel ürün, başlığı en azından bir NVIDIA GTX 1080 Ti veya yeni nesil NVIDIA Volta ile kullanmayı planlayan kullanıcılar için planlanmakta ve bu başlık muhtemelen her bir 4K panel için bir tane olmak üzere iki DisplayPort girişine sahip olacak. Tabi ki bu cihazın görüntü kalitesinin standart ürüne göre daha iyi olacağı söylenebilir ancak "8K" çıktı için gereken donanım düşünülürse, çoğu kişi için Pimax 8K ürünü fazlasıyla yeterli olacaktır.
Bir de aynı başlık tasarımı ile daha ucuz olan Pimax 5K ürünü bulunuyor. Bu üründeki fark ise iki 2560x1440 CLPL panel kullanıyor olması. Ancak bu ürün bile PlayStation VR, HTC Vive ve Oculus Rift'in önerilerinden daha yüksek çözünürlüğe sahip. Bu "5K" modelin daha düşük bir fiyata üst seviye VR başlıklarını denemek isteyen kişilere yönelik olduğu söylenebilir.
Bu yazı yazıldığı sırada ürün Kickstarter üzerinde eğer Vive baz istasyonu ve kontrol kollarına sahipseniz 349$ fiyatı ile sunulmaktaydı ve Ocak 2018 teslim tarihine sahipti. Eğer iki baz istasyonu ve kontrol kollarını da istiyorsanız, fazladan 300$ daha önemeniz ve teslimat için Şubat ayını beklemeniz gerekiyor.
Pimax 8K ise 499$ fiyatı ile başlamakta ve aynı teslim tarihleri ve istasyonlar için aynı fiyata sahip. Üst seviye 649$'lık Pimax 8K X ise artık alınamamakta ve başvuranların Mayıs ayına kadar beklemesi gerekecek.
Firmanın söylediğine göre içeriden-dışarı takip, göz takibi, kablosuz iletişim, koku ve benzeri genişletme modülleri de gelişim aşamasında bulunuyor. Bütün bunların yeni bir firma için oldukça büyük bir hedef olduğu söylenebilir ancak çoğu kişinin sadece bu üst seviye başlıklarla bile mutlu olacaklarına eminiz.
Levent Öztürk
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