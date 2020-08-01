Yenilenen Dacia Duster'ın fiyatı ve özellikleri: İşte öne çıkan özellikler

Dacia Duster yenilenmiş kasası ve fiyat özellik bakımından otomobilseverlerin dikkatini çekiyor. Peki Dacia Duster 2020 fiyatı ne kadar? İşte özellikleri ve tüm detaylar...