Yenilenen Dacia Duster'ın fiyatı ve özellikleri: İşte öne çıkan özellikler

Dacia Duster markası Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerden biri oldu. Özellikle uygun fiyatı ve günlük kullanımdaki performansı nedeniyle tercih edilen Dacia Duster'ın özelliklerine yakından bakalım.
Dacia Duster, 2018'de görünümünü yeniledi. 4x2 ve 4x4 modelleriyle 2020'de otomobil kullanıcılarının gönlünü fetheden Duster, zorlu arazi koşullarına da uygun tasarlandı.
Peki Dacia Duster 2020 fiyatı ne kadar? İşte Dacia Duster fiyatı ve özellikleri...
Dacia Duster Tasarımı Nasıl?
Dacia Duster'ın kasasının 2018 yılında yenilendiğinden bahsetmiştik. 2020 yılında Comfort ve Prestige paketleri ile karşımıza çıktı. Dış tasarım genellikle krom ön ve arka tasarımlara sahip. Ayrıca opsiyonel olarak krom tavan barlarına ve yan aynalara sahip.
Ayrıca 16 inç OLINDA jantları bulunan Duster'ın, aletsiz sökülüp takılabilen çeki demiri, Easyflex bagaj koruması, bisiklet taşıma aparatı gibi dış donanımları var. 9 farklı renk seçeneği bulunan Dacia Duster'ın iç tasarımı ise şu şekilde:
- Kumaş kaplama
- Sürücü için ceket askısı, kol dayama, arka koltuklar için yerleştirilen prizler ve benzeri aksesuarlar
- Geleneksel hız ve devir göstergeleri
- Dokunmatik ekranlı multimedya aygıtları (Apple CarPlay ve Android Carplay özelliğini destekleyen Dacia Media Nav multimedya sistemi)
- Manyetik telefon tutucu
- Dikiz aynasında DVR kamera
- Comfort paketinde manuel arka camlar
Media Nav Nedir?
Dacia Media Nav multimedya sistemi 7 inçlik dokunmatik ekranda yer alıyor. Bluetooth bağlantısı ile navigasyon ve telefon görüşmeleri yapabiliyor, USB, Bluetooth ve AUX bağlantıları ile müzik dinleyebiliyorsunuz.
Dacia Media Nav multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Carplay özelliğini destekliyor. Bu sayede uygulamalara doğrudan dokunmatik ekranı aracılığıyla ulaşabiliyor ve Media Nav üzerinden mesaj yazıp, okuyabiliyorsunuz.
Dacia aracınıza Media Nav multimedya sistemi dışında ekstra ücret ödeyerek bir multimedya donanımı daha ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede 360 derece kamera ve kör nokta uyarı sisteminin sahibi olabiliyorsunuz.
Media Nav multimedya ile beraber paket olarak satılan bu özelliklerin fiyatı 3.500 TL.
Dacia Duster Güvenlik Önlemleri
Dacia Duster 2020 modelinde; ABS, AFU (Acil Fren Yardımı), HSA (Yokuş Kalkış Desteği) ön, yan ve perde hava yastıkları, hız ayarı ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı ve arka park sensörü gibi birçok güvenlik var.
Hava Yastıkları: Duster, klasik ön sürücü ve yolcu hava yastıklarının yanı sıra yan perde hava yastıkları da dâhil toplamda 6 hava yastığına sahip.
Yokuş kalkış ve iniş destek sistemi: Off Road ve engebeli araziler için geliştirilmiş olan Dacia Duster, araç çalıştıktan sonra birkaç saniye fren basıncını koruyarak güvenli bir yokuş kalkışı yapmanıza olanak sağlıyor.
Dacia Duster Motor Seçenekleri
Dacia Duster 2020'de 5 farklı motor seçeneği var.
- Bir model LPG/benzinli
- İki model benzinli
- İki model dizel
Dacia Duster 2020 Donanım Paketleri
Dacia Duster Comfort: Düşük fiyatlı başlangıç paketi. Yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar, buz çözücülü arka cam, ABS, AFU, ESC, ASR sistemleri, hız sınırlayıcı gibi donanımlara sahip.
Dacia Duster Prestige: Comfort paketinde bulunan tüm donanımların yanında 306 derece kameralı ve kör nokta uyarı sistemli Vizyo paket, elektrikli ön ve arka camlar, eller serbest Dacia kart sistemi, otomatik klima, Dacia Media Nav multimedya, Dacia Media Nav multimedya sistemli ve geri görüş kameralı Tekno paket gibi ekstra donanımlar var.
Dacia Duster 2020 Fiyat Listesi:
- Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: 145.100 TL
- Dacia Duster Comfort ECO-G 115 bg 4x2: 149.900 TL
- Dacia Duster Comfort Blue dCI 95 bg 4x2: 177.400 TL
- Dacia Duster Comfort Blue dCI 115 bg 4x4: 197.900 TL
- Dacia Duster Prestige ECO-G 115 bg 4x2: 157.400 TL
- Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4: 173.400 TL
- Dacia Duster Prestige 1.5 Blue dCI 115 bg 4x4: 206.400 TL
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