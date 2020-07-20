Hyperion'un Hidrojenle Çalışan Süper Aracı XP-1 Nihayet Geliyor

Hyperion Motors yıllardır bir süper araç projesi üzerinde çalışıyordu ve yayınlanan bir kısa tanıtım videosuna göre, hidrojenle çalışan XP-1 ile önümüzdeki ay tanışacağız. Autoblog, Ocak ayında firmanın aracı New York Otomobil Fuarı'nda göstereceğini belirtmişti ancak diğer pek çoğu gibi bu fuarın da iptal edilmesi, etkinliği dijital bir tanıtım olarak değiştirdi.
Yapılan bir basın açıklamasında CEO Angelo Kafantaris "insanları hidrojen-tabanlı güç sistemlerinin faydaları hakkında eğitebilmemiz adına Hyperion'u Dünya'ya sunmak için çok heyecanlıyız. Evrendeki en yaygın element olarak potansiyeli neredeyse sınırsız. Hedefimiz, ilham verici araçlar ve altyapı çözümleri ile hidrojenin hikayesini anlatmak" dedi.
Şimdilik pek net olmayan bir tanıtım videosuyla baş başa olsak da, aracın tanıtımı çok uzakta değil.
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