Hyperion'un Hidrojenle Çalışan Süper Aracı XP-1 Nihayet Geliyor

Hyperion, hidrojenle çalışan süper otomobili XP-1'in çok yakında tanıtılacağını duyurdu. İşte ilk tanıtım videosu ve fazlası...

  • Levent Öztürk
Hyperion'un hidrojenli süper aracı çok yakında...
Hyperion

Hyperion Motors yıllardır bir süper araç projesi üzerinde çalışıyordu ve yayınlanan bir kısa tanıtım videosuna göre, hidrojenle çalışan XP-1 ile önümüzdeki ay tanışacağız. Autoblog, Ocak ayında firmanın aracı New York Otomobil Fuarı'nda göstereceğini belirtmişti ancak diğer pek çoğu gibi bu fuarın da iptal edilmesi, etkinliği dijital bir tanıtım olarak değiştirdi.

Oynat Hyperion'un Hidrojenle Çalışan Süper Aracı Geliyor Hyperion, hidrojenle çalışan süper otomobili XP-1'in çok yakında tanıtılacağını duyurdu.

Yapılan bir basın açıklamasında CEO Angelo Kafantaris "insanları hidrojen-tabanlı güç sistemlerinin faydaları hakkında eğitebilmemiz adına Hyperion'u Dünya'ya sunmak için çok heyecanlıyız. Evrendeki en yaygın element olarak potansiyeli neredeyse sınırsız. Hedefimiz, ilham verici araçlar ve altyapı çözümleri ile hidrojenin hikayesini anlatmak" dedi.

Şimdilik pek net olmayan bir tanıtım videosuyla baş başa olsak da, aracın tanıtımı çok uzakta değil.

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