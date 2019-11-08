Yenilenen Masaüstü YouTube Giriş Sayfası Hazır

Google, YouTube'un masaüstü ve tablet sürümü için tasarladığı yeni görünümü duyurdu. Bugün kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlanan yeni tasarım, ilk olarak ağustos ayında görünmüştü.
Sayfada çok büyük değişiklikler olmasa da, yenilikler fark ediliyor. Google ilk olarak video küçük resimlerinin boyutlarını büyütmüş. Büyüyen ön izlemelerin kapladığı alanı telafi etmek için ana sayfadaki "Aboneliklerinizden" gibi bazı kategoriler kaldırılmış. Diğer geliştirmeler arasında, fareyi küçük resim üzerine getirdiğinizde görünen "Kuyruğa ekle" işlevi var. Bu sayede giriş sayfasından bir çalma listesi oluşturabiliyorsunuz. Bu liste kalıcı olarak saklanmıyor ancak dilerseniz, her zamanki "Daha sonra izle" işlevini kullanabilirsiniz.
Küçük resmin yanındaki üç nokta düğmesine basarak belirli bir kanaldan gelen önerileri durdurabiliyorsunuz. Son olarak yakında ana sayfanızda hangi konuların görüneceğini de seçebileceğiniz belirtiliyor.
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