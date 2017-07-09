Yetersiz Siber Güvenlik 497 bin Dolar Ödetiyor

Yetersiz siber güvenlik, sanayiye yılda 497 bin dolar ödetiyor.

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