Akıllı Saat ile Oyun mu Oynanırmış Diyorsanız...
Eğer akıllı saatler ile oyun oynanmayacağını düşünüyorsanız, işte sizi bir daha düşündürecek bir haber...
Akıllı saatlerde oyun oynamak aslında her zaman mümkündü, ancak telefonlar vb. varken bunun ne kadar mantıklı bir şey olduğu tartışılabilir. Yine de görünene göre Minecraft Gameband'in üreticileri, bu cihazları kullanmanın en iyi yolunun bu olduğunu düşünüyorlar ve bunu kanıtlamak için de bir Kickstarter projesi başlatıyorlar. FMTwo'nun Gameband'i, ilk "tamamen oyunlara adanmış akıllı saat" ve "oyun oynamak için optimize edilmiş" bir akıllı saat olacak.
Gameband, 1.63 inçlik AMOLED ekrana ve Quamcomm'un quad-core Snapdragon Wear 2100 çipine sahip durumda. Diğer özelliklerin arasında 400mAh batarya, USB C, Bluetooth 4.2 ve 802.11 b/g/n WiFi ile micro SD kart girişine sahip durumda. Bu cihaz, Android Marshmallow'un bir miktar değiştirilmiş bir sürümünü kullanmakta ve hem iOS hem de Android cihazları ile uygun olacak. Ayrıca cihazı, kendisinden bir önceki cihaz gibi PC'ye bağlı Minecraft ve Terraria gibi oyunlar için mobil depolama cihazı gibi kullanmanız da mümkün.
Ayrıca cihaz, üç farklı tür ile sunulmakta. Temel Gameband'in yanı sıra Terraria ve Atari sürümleri de bulunacak. Söylenilene göre her sürüm yanında 20 mini oyun yüklü halde sunulacak. Bu oyunların içerisinde Pong, Asteroid ve Centipede oyunlarının daha küçük ekran için üretilmiş sürümleri bulunacak. Ayrıca özel sürüm saatler için sınırlı sürüm markalı kayışlar da bulunacak ve tercih ettiğiniz marka için sadakatinizi gösterebileceksiniz.
Eğer bu saatlerden birini satın almak istiyorsanız başlangıç fiyatı 99 dolar olarak belirlenmiş durumda, ancak bunun için Kickstarter üzerinden şimdiden destekçi olmanız gerekiyor. Daha sonraki destekçilerin 149 dolar ödemeleri beklenecek ve eğer bu eylül ayında planlanan yayımlama zamanını beklerseniz 199 dolar ödemeniz gerekecek.
Levent Öztürk
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