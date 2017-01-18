Apple'dan MacOS'a Yeni Özellik!

Apple, MacOS Sierra'nın son beta sürümünde, pil ömründen şikayet edenler için önemli bir yenilik sunuyor!

MacOS, ekran fazla enerji harcarsa sizi uyarıyor

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