Clash of Clans'a Yasak Geldi!
İnternet üzerinde uyguladığı sansür nedeniyle sıklıkla gündeme gelene ülkede, şimdi de popüler oyun Clash of Clans yasaklandı!
İran hükümeti yıllardır internete uygulanan sansürler ile uygun olmadığına veya radikal olduğuna karar verdiği içeriklerin vatandaşları tarafından görülmesini engelliyor. Şimdi de İranlılar yeni bir tehlikeli üründen "korunmaya başladı": Clash of Clans mobil oyunu...
Ülkenin Adalet Bakanlığı, gençlerin bu oyunun etkilerinden korunması için oyunun yasaklanmasını önerdi ve hükümet, bu oyunun kabileler arası savaşları desteklediğini söyleyerek öneriyi kabul etti.
Vocativ'in söylediğine göre, psikologların bu oyunun şiddet düzeyinin yüksek olduğunu belirtmelerinin ve kabile savaşını desteklediği, aşırı bağımlılık yaratabildiği söylemlerinin ardından toplanan komite, uygulamanın yasaklanması kararını iletmiş durumda.
Ancak, hükümet bu kararı onaylarsa bile İranlı vatandaşların, içerik filtrelerinin etrafından dolaşmak için pek çok farklı yöntemleri bulunmakta.
Levent Öztürk
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