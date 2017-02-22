Eski Cihazlarınızı Hızlandırmanın 10 Yolu!
Artık yaşlansalar da eski cihazlarınızdan kopamıyorsanız, yavaşlıklarının üstesinden gelmeniz bu 10 basit ipucu ile mümkün!
Sürekli yenilenen ve kullanıcıları da belirli aralıklarla yeni cihazlar almaya iten teknolojiler arasında artık eskimeye başlayanları tamamen gözden çıkarmak zorunda değilsiniz. Telefonlardan, eski dizüstü bilgisayarlara ve eski TV'lere birçok eski cihazınızı hızlandırarak bir anlamda yenilemeniz mümkün. İşte bunun 10 yolu:
1. Yedeklemek, temiz yüklemek veya geri yüklemek
Veri ağırlığından, yamalardan, güncellemelerden ve yıllardır yüklediğiniz uygulama ve araçlardan dolayı artık iyice yavaşlayan bilgisayar, telefon, tablet ve diğer cihazlarınızı temiz bir yüklemeyle yenileyebilirsiniz. Bunu yapmadan önce dikkat etmeniz gereken tek şey ise verilerinizin yedeğini aldığınızdan emin olmanız.
2. Fabrika ayarlarına dönün ve ardından güncelleyin
PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar gibi geleneksel bir biçimde güncellenmeyen eski TV'ler, cihazlar, oyun konsollarını fabrika ayarlarına döndürmek onları yenilemek açısından iyi bir çözüm olabilir. Böyle bir hamle yıllar içerisinde yavaşlayan söz konusu cihazların yeniden hızlanmasına yardımcı olacaktır.
3. Gereksiz yazılımları kaldırın ve yer açın
Eski cihazlarınızı hızlandırmanızın en etkili yollarından birisi de cihazınızı yoran gereksiz yazılımlardan ve ön yüklemelerden kurtulmak. Bu sürecin Windows PC'lerde özellikle kolay olduğunu söyleyebiliriz. Fakat macOS'ta da fazla yorulmadan bu yazılımlardan kurtulmak mümkün.
4. Mümkünse Overclock uygulayın
Her ne kadar herkes için uygun olmasa da özellikle hız ve performans açısından bir artış istiyorsanız aradığınız şey artık yaşlanmaya başlayan cihazınıza overclock işlemi uygulamak olabilir.
5. Olabildiğince düşük boyutlu ve açık kaynaklı yazılımlar tercih edin
Eskiyen cihazınıza biraz nefes aldırmanın en etkili yollarından birisi de yazılımların yeni, düşük boyutlu ve daha hızlı olmalarına dikkat etmek. Bunu da, örneğin bir PC ya da Chromebook üzerinde Linux yükleyerek gerçekleştirebilirsiniz.
6. Konsollarınızdaki sabit diski güncelleyin
PlayStation 3 ya da 4'e bir SSD eklemenin cihazda belirgin bir performans artışı sağlayacağı bir sır değil. Bazı durumlarda dahili sürücüyü değiştirmek istemeyebilir, bunun yerine iyi bir harici sürücüyle bir depolama desteği almayı tercih edebilirsiniz. Diğer yandan konsolunuzu DIY (kendin yap) anlayışıyla çeşitli yöntemlerden yararlanarak çok daha sağlam bir performansa sahip kılabilirsiniz.
7. Cihazınız için en iyi güncellemeleri seçin
Elbette iPad'iniz ya da TV'niz için daha yüksek RAM ya da daha yüksek işlemci elde etmek adına bir güncelleme yapmanız pek mümkün değil. Fakat PC'ler açısından yapılabilecek çok şey var. Bu anlamda doğru bir RAM güncellemesi ya da yeni bir SSD büyük fark yaratabilir.
8. Cihazınızın internet bağlantısını kapatın
Özellikle "nesnelerin interneti" kapsamındaki cihazlar için önerdiğimiz bu seçenek aslında bütün cihazlarda da tercih edilebilir. Cihazları gerekmedikçe internete bağlı tutmamak birçok riski de onlardan uzak tutacaktır.
9. Düzenli bakım ve güncellemeleri kaçırmayın
Güncellemeler cihazınızın sadece güvenli olmasını değil aynı zamanda hızlı ve optimize durumda olmasının da önemli bir teminatı.
10. Temizliği unutmayın
Fazla abartmadıkça donanımınızı fiziksel olarak da yeterince temiz tutmanın önemi son derece büyük. Zira bazen bir bilgisayarın yavaş olmasının temel nedeni havalandırma deliklerinin tozla kaplı olması ya da grafik kartın temizlenmeye ihtiyaç duyması olabiliyor.
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