Facebook Zor Bir Gün Geçirdi

Facebook'un bazı kullanıcılara gösterdiği "Hesabınız ele geçirilmiş olabilir" uyarısı paniğe sebep oldu, ancak...

Facebook Zor Bir Gün Geçirdi

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