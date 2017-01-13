Google'ın Tango AR Teknolojisi İçin Büyük Adım!

Google'ın artırılmış gerçeklik teknolojisi Tango'nun neler yapabileceği, bu yeni adım ile daha da netleşiyor!

Google'ın Tango AR Teknolojisi İçin Büyük Adım!

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