Görev Yöneticisi'ndeki Bilgiler Nasıl Kopyalanır?
Windows'un faydalı araçlarından Görev Yöneticisi'nde böyle bir işlevin bulunduğu biliyor muydunuz?
Programlarımız takıldığında hepimizin uğradığı durak, Görev Yöneticisi. Windows 10'da iyice güçlenen araç, kilitlenen programları kapatmamıza, şüpheli arka plan işlemlerini incelememize izin veriyor.
Windows 10'daki Görev Yöneticisi, varsayılan olarak basit bir arayüz ile açılıyor. Pencerenin alt tarafındaki "Diğer ayrıntılar" metninin üzerine tıkladığınızda gizlenen tüm bilgiler ortaya çıkıyor. Burada uygulamaları, arka plan işlemlerini, başlangıçtaki programları, kullanıcıları, hizmetleri ve fazlasını kullanımı kolay bir arayüzde, derli toplu biçimde görebiliyorsunuz.
Detayları Bir Tıklamayla Kopyalayın
Peki herhangi bir uygulamanın örneğin şimdiki verilerini saklayıp, karşılaştırma yapmak isterseniz, ne yapmalısınız?
Görev Yöneticisi'ni çalıştırmak için Ctrl+Alt+Delete kısayolunu kullanabilir veya Görev Çubuğu'na sağ tıklayıp, araca tıklayabilirsiniz. Ayrıntılı görünüme geçtikten sonra Ayrıntılar sekmesine tıklayın ve bir işlemi seçin. Şimdi klavyede Ctrl + C tuşlarına basın.
Bu kısayolun her işlemde çalışmayabildiğini söyleyelim. Kopyaladığınız bilgiyi Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisine yapıştırıp görüntüleyebilirsiniz. Ctrl + C kısayolu, Servisler ve Performans sekmesinde de çalışıyor ancak elbette grafikleri kopyalayamıyorsunuz.
Zeynel A. Öztürk
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