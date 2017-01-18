HDMI 2.1 Nedir; Ne İşe Yarar? Açıklıyoruz...

8K çözünürlüklü videoları taşıma kapasitesine sahip yeni HDMI 2.1 standardı tam olarak nedir; neler sunuyor?

Yeni HDMI 2.1 Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

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Yeni HDMI 2.1 Hakkında Bilmeniz Gerekenler!
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