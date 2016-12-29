İşte 2016'nın En Büyük Siber Saldırıları

Trend Micro, 2016 yılında gerçekleşen en büyük ve dikkat çekici siber saldırıları açıkladı.

İşte 2016'nın en büyük siber saldırıları

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