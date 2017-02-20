Mikro-Boyutlu GPD Pocket, Bir Kaç Saatte Fonlandı!
Windows 10'lu "minik bilgisayar", Indiegogo'da bir kaç saatte neredeyse gereken desteğin tamamını aldı!
Son bir kaç yıldır, GPD eşsiz Android taşınabilir konsollar üretiyordu. Bu konsollar oyuncular için oldukça kaliteli bir tecrübe olsa da, verimlilik bakımından oldukça zayıftılar.
Geçen yıl, firma önceki ürünlerinin ardından gelişim sağlamak için ilk Windows 10'lu cihazını yayınlamıştı. GPD Win adlı cihaz, önceki konsollara oldukça benzese de, en büyük farkı tam takım bir Q klavyeye sahip olmasıydı. Cihazın üretiminde hala oyun platformu fikri yattığı belli oluyordu, ayrıca klavye müşterilerden yeterli olumlu tepkiyi alamamıştı.
Bu yıl oyun konsollarını bir kenara koymaya karar veren GPD, mikro-boyutta, MacBook benzeri bir Windows 10 bilgisayar yapmaya karar verdi. Taşınabilir cihaz, oyun konsolu olmaya çalışmayı bırakıyor ve yine tam takım bir mini Q klavye ile geliyor. Ufak boyutunun performansını nasıl etkilediğini merak ediyorsanız, GPD Pocket sistem özellikleri aşağıda sıralandığı gibi:
- 7-inç 1920x1200 IPS ekran
- Intel Atom x7-Z8700
- 4GB RAM
- 128GB depolama alanı
- Magnesyum ve alaşımdan yapılmış gövde
- Ebatları 180x106x18.5mm / ağırlığı 480g
- 7000mAh pil
- USB Type-C, USB A 3.0, HDMI ve 3,5mm kulaklık girişi
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.1
Önceki ürünler gibi, GPD Pocket de ilk olarak Indiegogo'da sahneye çıkacak ve fiyatı da Wİndows 10 ve Ubuntu sürümleri için 399.99$ olacak. Kampanya iki ay içerisinde kapanacak ama şimdiden 200,000$ fon hedefine ulaşmak üzere. Indiegogo siparişleri tamamlandığında cihaz üçüncü parti satıcılardan temin edilebilecek.
Ali Ruhi Öztürk
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