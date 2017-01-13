Nintendo Switch Özellikleri ve Fazlası Açıklandı!

Nintendo Switch'in merak edilen özellikleri ortaya çıktı; işte bilmeniz gerekenler!

İşte Nintendo Switch'in Merak Edilen Detayları!

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