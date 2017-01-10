Popüler Porno Sitesinden İlginç Veriler!
2016 verilerini paylaşan popüler bir porno sitesinin raporu, Windows, Chrome ve çok daha fazlası için ilginç detaylar içeriyor!
Yeni yılın ilk günlerini geride bıraktığımız şu sıralarda, geride bıraktığımız 2016'nın özetini çıkaran ve bizlerle paylaşan firmalara sıkça rastlıyoruz. Popüler bir porno sitesinin paylaştığı 2016 istatistikleri, dikkat çeken detaylar içeriyor.
Site, geçtiğimiz 12 ay içerisinde 23 milyar oturuma ev sahipliği yaparken sitede yaklaşık 92 milyar video izlendi. Buradan sitenin günde ortalama 64 milyon ziyaretçi aldığı, sadece bir yılda 4,6 milyar saat porno izlendiği ortaya çıkıyor. Siteyi en çok ziyaret eden ülkelerin başında ABD geliyor ve onu Birleşik Krallık, Kanada, Hindistan, Japonya ve Fransa takip ediyor.
Site, ziyaretçilerinin yüzde 61'inin siteyi telefondan ziyaret ettiğini söylüyor. 2015'te bu oranın yüzde 53 olduğunu belirtelim. Sitenin masaüstü kullanımı yüzde 28 seviyesinde iken, tabletler yüzde 11 ile üçüncü sırada yer alıyor.
İşletim sistemi kullanımına bakıldığında, masaüstünde Windows kullanıcılarının önde olduğu görünüyor.
Web tarayıcılarında siteyi masaüstünden ziyaret edenlerin yüzde 51'i, Google Chrome'u tercih ediyor. İkinci sırada yüzde 14 ile Internet Explorer'ın bulunması dikkat çekiyor.
Site, konsollardan gelen ziyaretçilerinin her geçen gün arttığını söylüyor. İstastistiklere göre siteyi ziyaret eden konsolların arasında yüzde 54 ile en çok PlayStation'a rastlanıyor.
Sanal gerçekliğe de adım atan site, bu alanda sayfa görüntülemede yüzde 300 artış sağladığını söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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