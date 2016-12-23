RansomFree ile Dosyalarınızı Fidyeye Kaptırmayın!

Bilgisayarınızdaki dosyaların fidye yazılımlarının eline geçmesini istemiyorsanız, bu ücretsiz araç tam aradığınız çözüm olabilir!

RansomFree ile dosyalarınızı fidyeye kaptırmayın!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Dikkatli olmak lazım. Bu virüs çok yaygınlaştı. Ummadığınız programlar ransom uyarısı veriyor. Güvenlik programım anında uyarıyor ve siliyorum.

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