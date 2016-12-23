RansomFree ile Dosyalarınızı Fidyeye Kaptırmayın!
Bilgisayarınızdaki dosyaların fidye yazılımlarının eline geçmesini istemiyorsanız, bu ücretsiz araç tam aradığınız çözüm olabilir!
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılının en büyük güvenlik hikayelerinden birisi de hiç kuşkusuz fidye yazılımların önlenemez yükselişiydi. Ağustos ayında güvenlik firması Malwarebytes tarafından yapılan bir açıklamaya göre ABD'deki firmaların neredeyse yarısı bu türden zararlılara maruz kalmıştı. Kaspersky da geçtiğimiz günlerde fidye yazılım saldırılarının geçtiğimiz Ocak ayından Eylül'e kadar dünya çapında üç kat arttığını söyledi.
Fidye yazılımların bu önlenemez gibi görünen yükselişini nihayet etkili bir biçimde önleyebilmeyi vadeden dikkat çekici bir yazılım ise Cybereason'dan geldi. Güvenlik firması geçtiğimiz Pazartesi günü RansomFree adı verilen bu yeni anti zararlı güvenlik programı için fidye yazılımlara karşı oldukça iddialı olduğunu duyurdu.
Cybereason'ın sitesinden doğrudan ücretsiz olarak indirilebilen RansomFree kullanıcılarının sistemlerine özel olarak yerleştirilmiş ve potansiyel olarak tehlikeli dosyalar konusunda etkili uyarılar gönderiyor. Cybereason ayrıca bu ön korumanın yanında kullanıcılara dosyalarını düzenli olarak yedeklemeleri ve en kötüsü olduğunda bile bu yedekleri geri getirebileceklerinden emin olmaları konusunda tavsiyede bulunuyor.
Cenk Atlı
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Dikkatli olmak lazım. Bu virüs çok yaygınlaştı. Ummadığınız programlar ransom uyarısı veriyor. Güvenlik programım anında uyarıyor ve siliyorum.