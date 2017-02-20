Telefonunuzla Uzaylı Sinyallerini Yakalayın!
Sıra dışı bir bilim projesi sayesinde cep telefonuyla "uzaylı" sinyallerini yakalamamız mümkün olacak!
Cep telefonunuzu bilimin faydasına kullanmak ister misiniz? Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi, Samanyolu galaksisinde bulunan hızlı radyo dalgası püskürmelerini, düşük maliyetle yakalamak istiyor. İşte burada akıllı telefonunuz devreye giriyor.
Galaktik hızlı radyo püskürmeleri (FRB) astronomları uzun süredir merakta bırakıyor. Yüksek enerjili radyo flaşları, sadece bir kaç milisaniye sürüyor, bu yüzden radyo teleskoplarıyla yakalamak çok zor oluyor.
Araştırmacılar, daha yakındaki, yani kendi galaksimizdeki FRB'leri inceleyerek kaynaklarını ve sebeplerini anlamayı umuyor. Aviv ve Harvard Üniversitelerinden Profesör Dan Maoz ve Profesör Avi Loeb, burnumuzun dibinde aktif bir FRB olduğuna inanıyor.
Maoz ve Loeb, yayınladıkları makalede, "Uzak galaksilerden gelen FRB sıklığını göze alırsak, Samanyolu galaksisi için her 30 ile 1,500 yıl arasında en az bir aktif FRB bulmak mümkün olacaktır. FRB'lerin onlarca yıl aktif kaldığını da göz önünde bulundurursak, şu an galaksimizde aktif bir FRB bulunuyor olabilir." dedi.
"Uzakta gerçekleşen FRB'leri devasa radyo teleskopları ile yakalamak bile çok zorken, kendi galaksimizde gerçekleşen FRB'leri, yakın mesafeleri yüzünden çok daha parlak oldukları için sadece cep telefonlarıyla bile yakalamak mümkün olacaktır."
Normalde bu cins nadir sinyalleri yakalamak için kurulan, milyarlarca dolar masrafa sebep olan devasa çanak anten ağları yerine, sadece bir uygulamayla herkeste bulunan cep telefonlarını anten olarak kullanmak çok daha hesaplı ve mantıklı bir çözüm.
Dünya'nın kendisi bir FRB kaynağı olduğu düşünülürse, bu sinyallerin uzaylı bir medeniyete ait olduğunu ihtimalini göz önünde bulundurmak çok da saçma sayılmaz. Ancak FRB'ler sadece doğal bir fenomenden de ibaret olabilirler.
Ali Ruhi Öztürk
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