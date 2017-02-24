YouTube'un Ek Açıklamalarını (Annotations) Kapatın!
YouTube'da video izlerken belirip, sinirinizi bozabilen ek açıklamaları kalıcı olarak nasıl kapatabilirsiniz?
YouTube'ta video izlerken ekranın ortasında çıkan, kanala kaydolmanızı veya diğer videolara tıklamanızı isteyen uyarılara sıkça rastlıyoruz. İçerik üreticilerinin bu ek açıklama özelliğini (annotation) gereğinden fazla kullanması, kullanıcıların canını sıkabiliyor. Neyse ki bu özelliği birkaç tıklamayla devre dışı bırakabilirsiniz.
Tüm Ek Açıklamaları Kapatın
Profil fotoğrafınıza ve ayarlar simgesine tıklayarak YouTube hesap ayarlarına gidin. Sol taraftan Oynatma sayfasına tıklayın ve açılan sayfada "Ek açıklamaları ve video içi bildirimleri göster" seçeneğinin işaretini kaldırın.
Ek Açıklamaları Sadece Gerektiğinde Kapatın
Bazı kanalların sunduğu bilgilerin işe yaradığını düşünüyorsanız, ek açıklamaları izlediğiniz videoya özel olarak kapatabilirsiniz. Bunun için video izlerken videonun altındaki ayarlar simgesine tıklayın ve "Ek açıklamalar" işlevine tıklayarak kapalı dunuma getirin.
Zeynel A. Öztürk
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