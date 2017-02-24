YouTube'un Ek Açıklamalarını (Annotations) Kapatın!

YouTube'da video izlerken belirip, sinirinizi bozabilen ek açıklamaları kalıcı olarak nasıl kapatabilirsiniz?

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