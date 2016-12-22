Özetle

Reeder P10, orta segment kategori için iyi bir telefon modeli olarak kendine yer buluyor. Ancak ondan daha iyileri olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Xiaomi Mi5, Huawei P9 Lite, Alcatel IDOL 4 ve Casper VIA A1 gibi modellerle rekabet için bizce P10'un fiyatının biraz daha makul seviyeye çekilmesi gerekli. P10'u şu an piyasada 1199 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Elbette seçim her zaman olduğu gibi yine sizin...

Kimler Almalı

Reeder P10, 1000 TL civarı telefon sahibi olmak isteyenler için pazarda kendine yer buluyor. Ancak satın almadan önce çevresindeki modelleri de gözden geçirmenizde fayda var.

Reeder'ın P10 modelini tüm detaylarıyla mercek altına alıyoruz. Özellikleri ve fiyatıyla satın almak

Reeder P10 akıllı telefonu uzun zamandır merak ediyor, incelemesini ne zaman gerçekleştireceğimizi bizlere soruyordunuz. Bizler de firma yetkilileriyle görüşüp Reeder P10'u test merkezimize rica ettik. Çok geçmeden de telefonu değerlendirerek inceleme notlarımızı aldık. Bu incelememizde P10'u detaylıca ele alacağız.

Başlamadan önce telefonun fiyatına değinelim. P10 şu an piyasada 1199 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor. Bu anlamda 1000 TL civarı telefon kategorisinde yer alan telefon, uygun fiyatlı statüsünde. Ancak burada yalnız değil. Çevresinde pek çok uygun fiyatlı ve performans konusunda olsun, çevre özellikleriyle olsun iddialı model bulunuyor. İncelememizin ilerleyen adımlarında karşılaştırma tablolarında zaten sizler de hepsini göreceksiniz. Şimdi P10'un tasarımına geçelim...

Tasarım

Reeder P10, tasarımıyla güzel bir telefon. 6.9 mm kalınlığında olması ve 150 gram ağırlığıyla ince ve hafif olarak değerlendirdiğimiz telefon, metalik kasasıyla da dikkat çekici duruyor. Telefonun ekranı 5.5 inç boyutunda. Ekranın sağ ve sol kenarındaki fiziksel çerçeve çok ince olsa da, ekranın içinde ek bir çerçeve daha yer alıyor. Ancak ekran – gövde oranı açıkçası iyi. Öte yandan sanal tuşlar yerine fiziksel tuşlar kullanılarak ekran daha rahatlatılmış.

Elimizdeki P10, ön yüzde beyaz, arka yüzdeyse gümüş renkli zeminle geliyor. Telefonun farklı renk seçenekleri yok. Yani, raflarda sadece bu modeli bulacaksınız.

Reeder, bu modelde USB Type-C portunu kullanıyor. Telefonun altında yer alan bu port ile telefonu şarj edebiliyor, veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Kulaklık ise ayrıca 3.5 mm boyutlu jak ile telefonun üst kısmından takılabiliyor.

Telefonun güç ve ses butonları sağ kenarda kendine yer bulurken, microSD ve SIM kart slotu sol kenarda bulunuyor. Çift SIM kart desteği veren telefon, hibrit kart sistemini kullanıyor. Yani ikinci SIM kart kullanmak yerine microSD kart kullanabiliyorsunuz.

Bu adımı tamamlamadan, P10'un kutu içeriğinden de bahsedelim. Telefonun kutu içeriğinde gerek ekran koruyu film, gerek silikon kılıf, gerekse de kulaklık yer alıyor. Böylece telefonu satın aldığınızda ek bir aksesuar satın almanız gerekmiyor.

Ekran ve işletim sistemi

P10'un ekranı 5.5 inç boyutunda demiştik. Telefonda genişçe bir ekran yer almasına karşın çözünürlük HD, yani 720x1280 olarak sunuluyor. Bu açıkçası Reeder P10 için pek iyi bir haber değil. Zira segmentinde Full HD çözünürlüklü ekranlar yer alıyor.

Telefonun ekranı AMOLED panelden oluşuyor. Bu panelin nimetlerinden faydalanan ekran -HD çözünürlüğe takılmazsanız- güzel görüntü veriyor.

Telefonda işletim sistemi olarak Android 5.1 Lollipop görüyoruz. Bu noktada da en azından Android 6.0'ın yer alması gerektiğini söylemek gerek. Umarız kısa zamanda telefon güncelleme alır.

Bu arada arabirim olarak Reeder P10'un gayet sade bir tasarım seçtiğini söylemek doğru olacak. Menüsüz bir arabirimin yer aldığı telefonda bildirim ekranı da ayrıştırılmış. Ekranı yukarıdan çektiğinizde yalnızca bildirim ekranıyla karşılaşırken, sistem kısayolları içinse ekranı aşağıdan çekmeniz gerekiyor. Başka telefonlarda da karşılaştığımız bu yöntem, P10'a da oldukça yakışmış.

Hazır sözü açılmışken bu kısayol ekranında bulunan Aşırı Mod'dan da bahsedelim. P10'un pil performansını arttırmak için kullanabileceğiniz Aşırı Mod, aslında üstün güç tasarruf modu. Yani bu modu aktifleştirdiğinizde, arama ve mesaj gibi temel telefon fonksiyonlarını kullanabiliyor ve böylece piliniz bitmek üzereyken, kalan süreyi çok daha fazla uzatabiliyorsunuz.

Telefonun Ayarlar menüsünden erişebileceğiniz Akıllı Jestler, LED Işığı ve O Tuşu gibi farkı yetenekleri bulunduğunu da söyleyelim ve şimdi telefonun teknik kadrosuna geçelim.

Teknik detaylar ve performans

Reeder P10, orta sınıf akıllı telefonlar arasında kendine yer buluyor. İşlemci olarak tercihini Mediatek'ten yapan Reeder, MT6753T yonga setini kullanıyor. 8 çekirdekli bu işlemci, 1.3 GHz frekansında çalışıyor.

Mali-T720 grafik biriminin eşlik ettiği işlemci, ayrıca 3 GB seviyesinde RAM'le de desteklenmiş. 32 GB dahili hafıza ve 128 GB microSD kart yoluyla genişletilebilir hafıza yeteneği de bulunan telefonda, 5 MP ön, 13 MP arka kamera yer alıyor. Arka kamerada tek LED flaş yer alırken, ön kamerada bir flaş yok.

Telefonun bataryası da 3150 mAh kapasitesinde. Bu kapasiteyle 280 saate kadar bekleme süresi sunan telefon, 20 saatin üzerinde de konuşma süresi getiriyor. Bununla beraber bizim telefona uyguladığımız PCMark pil testinden de 6 saat gibi net bir skor alan telefon, böylece normal kullanımlarda günü rahatlıkla çıkartacağını gösteriyor.

Telefonda parmak izi sensörü yok, NFC desteği bulunmuyor ve 802.11ac Wi-Fi yeteneği mevcut değil. Bu 3 özelliği yer yer orta segment telefonlarda gördüğümüz bilgisini de verelim ve şimdi telefonla aldığımız sentetik test sonuçlarını sizlerle paylaşalım.





Telefonu kullandığımız süre boyunca performansından memnun kaldık. Segmentine göre iyi sonuçlar veriyor. Öte yandan yine onunla aynı segmentte olan bazı telefon modellerinde Real Racing 3 gibi oyunlarda yer yer kare atlamalarına şahit olduğumuzu biliyorsunuz. Ancak P10'un bu konuda sorunu yok, güzel bir grafik çiziyor.

Hep merak ettiğiniz hoparlör ve kulaklık performansından da bahsedelim. Telefonun hoparlörü ekranın altında yer alıyor. Burada çift hoparlör ızgarası görsek de, aslında hoparlör tek taraflı, yani mono. Ses çıkış gücü ise bir hayli yüksek, kalite konusunda ise bir stereo değil. Ancak kötü ses vermiyor.

Kutu içeriğinden çıkan kulaklıklar ise güzel ses veriyor. Yapısı itibariyle de kulakta rahat duran kulaklıklar, ekstra bir kulak içi kulaklık almanıza gerek bırakmayacaktır.

Son olarak kameralara gelelim ve incelememizi noktalayalım. Telefonun ön kamerası 5.0 MP, arka kamera ise 13 MP. Kameralar kategorisi içinde iyi performans sunuyor. Video kayıt kısmında da 1080p video kayıt mümkün.

Kamera arayüzü de atlanmamış. Reeder burada güzel bir arayüz sunuyor bizlere. İster otomatik ister manüel modları bulabiliyor, ek filtreler ve özelliklere rastlayabiliyorsunuz. Gece modu, HDR, GIF, panorama ve Akıllı Sahne gibi özelliklerle kamera kullanımı zenginleştirilmiş.

Reeder P10 Teknik Özellikleri

Ürün Modeli Reeder P10

Ürün Türü Cep Telefonu

CHIP Online Notu 71

Üretici Reeder

Firma Reeder (532) 111 06 16

İşletim Sistemi Android 5.1

İşlemci Mediatek MT6753T

Çekirdek (CPU) 8

İşlemci Hızı 1.3 GHz

Ekran Teknolojisi AMOLED

Ekran Boyutu 5.5 inç

Ekran Çözünürlüğü 720 × 1280 px

Grafik İşlemci Mali-T720

Bellek (RAM) 3 GB

Dahili Depolama 32 GB

Arttırılabilir Depolama 128 GB

Ön Kamera 5.0 MP

Arka Kamera 13 MP

Çift Hat Var

Wi-Fi Var

NFC Yok

GPS Var

LTE (4G) Var

HDMI (MHL) Yok

Bluetooth Var

FM Radyo Yok

Bekleme Süresi 280:00 saat

Konuşma Süresi 25:00 saat

Boyutlar 74 × 151 × 6.9 mm

Ağırlık 150 gr.

Alternatifleri

Reeder P10'a alternatif olarak Alcatel IDOL 4'ü de tercih edebilirsiniz.