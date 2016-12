Özetle

Reeder P10, orta segment kategori için iyi bir telefon modeli olarak kendine yer buluyor. Ancak ondan daha iyileri olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Xiaomi Mi5, Huawei P9 Lite, Alcatel IDOL 4 ve Casper VIA A1 gibi modellerle rekabet için bizce P10'un fiyatının biraz daha makul seviyeye çekilmesi gerekli. P10'u şu an piyasada 1199 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Elbette seçim her zaman olduğu gibi yine sizin...