1500 yıl önce yaşamış savaş lordunun mezarı bulundu! İşte çıkanlar!

Büyük Britanya'da daha önce yaşam alanı olmadığı düşünülen Thames bölgesinde 1500 yıl önce yaşamış saygın bir savaşçının mezarı bulundu. O zamanın insanlarına göre oldukça heybetli olduğu düşünülen savaşçının işte mezarından çıkanlar...

1500 yıl önce yaşamış savaş lordunun mezarı bulundu! İşte çıkanlar!

Büyük Britanya'da Thames Nehri havzasında 1500 yıl önce yaşamış bir Anglo-Saxon savaşçıya ait kalıntılar bulundu. Metal dedektörlerle arama yapan uzmanlar, Marlow Savaş Lordu'na ait iskelet kalıntılarını buldu.

mezar

Orta yaşlarda öldüğü düşünülen lordun mezarında süslü bir şekilde dekore edilmiş bir kın, mızraklar ve silahlar bulundu. Aynı zamanda mezarda kendisine ait olduğu tahmin edilen lüks eşyaların da yer aldığı görüldü.

mezar

Tarihçiler Harekete Geçti

Metal dedektörleri ilk kez 2018'de sığ mezar alanının yerini keşfetti. Bu keşfin ardından arkeologlar ve tarihçiler de harekete geçti. Çünkü bu bulgular, tarihçilerin 6. yüzyılda Thames ortası havzasının tarihine bakışını değiştirdi ve bu bölgenin inanılandan daha önemli olduğunu düşündürdü.

mezar

Araştırmacılar bu keşfin, Thames ortasındaki havzada türünün ilk keşfi olduğunu söyledi. Çünkü bu bölgede o dönemler yaşam alanı olmadığı düşünülüyordu. Yerleşim yerleri daha çok Yukarı Thames ve Londra civarındaydı.

mezar

Savaş Lordunun Mezarından Çıkanlar

Mezar alanı, Marlow yakınlarındaki Berkshire'da bir tarlada bulundu, ancak insanların 'alana inme' ve arkeolojik çalışmaları bozma riski nedeniyle kesin konumu paylaşılmadı.
1.83 metre boyunda olduğu belirtilen savaşçının mezarında, silahların yanı sıra cam ve bronz kaseler de bulundu.

kase

Erken ortaçağ arkeolojisi uzmanı Dr. Gabor Thomas, savaşçının o zamanki erkeklere kıyasla daha uzun ve güçlü olduğunu söyleyerek, "Bugün bile heybetli bir figür olacağını" belirtti. Thomas, "Mezarının niteliği ve Thames'e bakan manzarası, yerel bir kabilenin saygın bir lideri olduğunu gösteriyor" dedi.

kase

mezar

mezar

mezar

mezar

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 16 Ekim 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet imkanı
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
Logitech'ten 39'uncu Yaşına Çok Özel Kampanya
28 Müthiş Duvar Kağıdı Hazır!
Resimdeki Kedi Nerede? Dikkat Seviyenizi Ölçen 15 Sıra Dışı Test...
Linux Kullanımı Bir Anda Yarıya Düştü. Peki Bunun Sebebi Ne?
Pensilvanya'da yarısı erkek yarısı dişi ender bir kuş keşfedildi

 

 