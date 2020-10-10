1500 yıl önce yaşamış savaş lordunun mezarı bulundu! İşte çıkanlar!

Büyük Britanya'da daha önce yaşam alanı olmadığı düşünülen Thames bölgesinde 1500 yıl önce yaşamış saygın bir savaşçının mezarı bulundu. O zamanın insanlarına göre oldukça heybetli olduğu düşünülen savaşçının işte mezarından çıkanlar...