1500 yıl önce yaşamış savaş lordunun mezarı bulundu! İşte çıkanlar!

Büyük Britanya'da Thames Nehri havzasında 1500 yıl önce yaşamış bir Anglo-Saxon savaşçıya ait kalıntılar bulundu. Metal dedektörlerle arama yapan uzmanlar, Marlow Savaş Lordu'na ait iskelet kalıntılarını buldu.
Orta yaşlarda öldüğü düşünülen lordun mezarında süslü bir şekilde dekore edilmiş bir kın, mızraklar ve silahlar bulundu. Aynı zamanda mezarda kendisine ait olduğu tahmin edilen lüks eşyaların da yer aldığı görüldü.
Tarihçiler Harekete Geçti
Metal dedektörleri ilk kez 2018'de sığ mezar alanının yerini keşfetti. Bu keşfin ardından arkeologlar ve tarihçiler de harekete geçti. Çünkü bu bulgular, tarihçilerin 6. yüzyılda Thames ortası havzasının tarihine bakışını değiştirdi ve bu bölgenin inanılandan daha önemli olduğunu düşündürdü.
Araştırmacılar bu keşfin, Thames ortasındaki havzada türünün ilk keşfi olduğunu söyledi. Çünkü bu bölgede o dönemler yaşam alanı olmadığı düşünülüyordu. Yerleşim yerleri daha çok Yukarı Thames ve Londra civarındaydı.
Savaş Lordunun Mezarından Çıkanlar
Mezar alanı, Marlow yakınlarındaki Berkshire'da bir tarlada bulundu, ancak insanların 'alana inme' ve arkeolojik çalışmaları bozma riski nedeniyle kesin konumu paylaşılmadı.
1.83 metre boyunda olduğu belirtilen savaşçının mezarında, silahların yanı sıra cam ve bronz kaseler de bulundu.
Erken ortaçağ arkeolojisi uzmanı Dr. Gabor Thomas, savaşçının o zamanki erkeklere kıyasla daha uzun ve güçlü olduğunu söyleyerek, "Bugün bile heybetli bir figür olacağını" belirtti. Thomas, "Mezarının niteliği ve Thames'e bakan manzarası, yerel bir kabilenin saygın bir lideri olduğunu gösteriyor" dedi.
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