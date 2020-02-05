18 Yıl Sonra Gelen Cam Kurbağa Sürprizi!

Doğal yaşamı korumak için yapılan çalışmalar sırasında, 18 yıldır görünmeyen bir cam kurbağa türünün üç küçük üyesi bulundu!

05 Şubat 2020 00:02

Levent Öztürk