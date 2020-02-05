18 Yıl Sonra Gelen Cam Kurbağa Sürprizi!

Cam kurbağa olarak da bilinen, şeffaf karna sahip küçük bir kurbağa türü, 18 yıldır ilk defa Bolivya'da görüldü. AFP haber ajansının söylediğine göre bu ayın daha erken dönemlerinde bir çevre koruyucu ekibi, Carrasco Milli Parkı'nda üç adet Cochran kurbağası buldular. Bu kurbağalar bir üzüm tanesinden daha büyük değiller ve 70-80 gram ağırlığına sahipler; sadece 19-24 milimetre uzunluğa sahipler.
Küçük üçlü, 700 kuş ve 3.000 bitki türüne ev sahipliği yapan Carrasco Milli Parkı'ndaki altyapı çalışmaları tarafından tehdit edilen sürüngen ve amfibi canlı yaşamını koruma amacıyla başlatılan çalışma sırasında bulundu. Bölgedeki 290 megawatt'lık hidroelektrik santral ile 500 hektara kadar olan büyük bir alanda ormanın kesilmesi gerekebilir ve bu da bölgedeki pek çok nadir türün yaşam alanını tehdit ediyor.
Kurbağalar, nadir türlerin üremesine yardımcı olmayı hedefleyen Cochabamba'daki Alcide d'Orbigny Müzesi'ndeki K'ayra amfibi koruma merkezindeki uzmanlara teslim edildi.
Ekip üyelerinin AFP'ye söylediği üzere bu türün tekrar ortaya çıkması, cam kurbağalar için gelecek ümidi veriyor.
Cam kurbağalar, karın bölgelerinde bulunabilen şeffaf derileri ile bilinen bir amfibi hayvan ailesi olarak tanımlanabilir. Vücutlarındaki bu ilginç pencere sayesinde bazı durumlarda kurbağaların iç organlarını görmek mümkün olabiliyor. Cam kurbağa türlerinin büyük bir kısmı Merkez Amerika'da ve özellikle Kosta Rika ile Panama bölgelerinde bulunabiliyor ancak bazı türler Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Bolivya gibi Güney Amerika ülkelerinde de görülüyor.
Cam kurbağaların neden şeffaf bir karna sahip olacak şekilde evrim geçirdikleri bilinmiyor ancak teorilerden biri, bunun gizli kalmalarına yardımcı olmak için olduğunu söylüyor. Eğer ışık yukarıdan geliyor ve kurbağalar genelde yaptıkları gibi bir yaprak üzerinde oturuyorlarsa, şeffaf karınları sayesinde gölgeleri, aşağıdaki avcılar için çok koyu olmuyor.
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