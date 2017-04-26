2017 Civic Type R, Nürburgring Tur Rekorunu Kırdı!
Honda'nın bu sene üretmeye başlayacağı 2017 Civic Type R, hayranlarını büyüleyecek bir rekor kırdı!
Honda, Nürburgring tur rekorunu geçen sene Mayısta Volkswagen'e teslim etmişti. Ancak Volkswagen'in liderliği çok uzun sürmedi.
Yaptığı bir duyuruda Honda, 2017 Civic Type R ile Nürburgring Nordschleife turunda önden çekişli rekorunu kırdığını iddia etti. Honda'nın otomobili, şu anki rekoru 3 Nisan'da 7 dakika 43,8 saniye ile kırdı. Böylece rekorun önceki sahibi VW GTI Clubsport'u tam 5,41 saniye geçmiş oldu.
Clubsport'un rekorundan önce ise Honda, rekoru önceki nesil Civic Type R ile elinde bulunduruyordu. 2017 Civic Type R'nin rekoru kırmasını sağlayan tek faktör, motor değil. Rekorda aracın selefine göre daha hafif olmasının, genişleyen dingil aralığının ve daha dolgun lastiklerle çalışan multi-link arka süspansiyonun önemli payı var.
Rekoru kıran Type R'nin yüzde 100 stok olmadığını da belirtelim. Honda, araca güvenlik amaçlı tam bir kafes eklerken, ağırlığı azaltmak üzere infotainment sistemini ve arka koltukları sökmüş. Bunun yanında normal lastiklerden daha iyi tutunan, "piste özel" lastikler kullanılmış. Her şeye rağmen yolların artık yeni bir şampiyonu var bu şampiyonun adı, üretimine bu yaz başlanacak olan 2017 Honda Civic Type R.
Zeynel A. Öztürk
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