5G'nin Yerli ve Milli Oyuncusu GTENT Global Pazarda da İddialı

Ankara OSTİM'de kümelenen HTK üyesi 10 firma tarafından kurulan GTENT, yüzde 100 yerli ve milli bir firma olarak öne çıkıyor. GTENT'in hedefi, Türkiye pazarından yüzde 60, dünya pazarından yüzde 5 pay almak.