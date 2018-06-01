Akıllı Telefonlar, Kötü Gidişe Dur Dedi!
Akıllı telefon piyasası, bir önceki dönemde yaşanan şok düşüşün ardından yara sarmaya başladı!
Gartner'ın yayınladığı son rakamlar, Dünya genelindeki akıllı telefon satışlarının 2018'in ilk çeyreğinde tekrar toparlandığını gösteriyor. Hatırlanacağı gibi akıllı telefon satış rakamları, bir önceki çeyrekte, tarih boyunca yaşadığı ilk düşüşü yaşamıştı. Bu çeyrekte ise akıllı telefon dağıtımları, yıl bazında %1.3 artarak 383 milyona ulaştı ve üç aylık dönemde satılan 455 milyon mobil telefonun %84'ünü oluşturuyorlar.
Analistler, telefon yenileme oranının düşüşünün piyasanın üst seviyelerini etkilediğini ancak kaliteli ve nispeten ucuz telefonların, yani orta seviye cihazların büyümeye sebep olduğunu belirtiyorlar.
Gartner araştırma yöneticisi Anshul Gupta'nın belirttiğine göre özel ve üst seviye telefonlar için talep, yenileme ile gelen çok az miktarda avantaj dolayısıyla problem yaşamaya devam ediyor. Giriş seviyesi ve düşük orta seviye telefonlar için ise daha kaliteli modellerin sunulması talebin artması anlamına geldi.
Samsung, düşük satış rakamlarına rağmen 78.6 milyon dağıtım ve %20.5 piyasa payı ile Dünya'nın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu korumaya devam ediyor. Apple da 55 milyonluk satışı sayesinde payını %14.1'e çıkartmayı başarmış durumda. Ancak Gartner, eğer piyasa akımı bu şekilde devam ederse ileride sorunlar yaşanabileceğini öngörüyor.
Gupta'nın söylediğine göre iPhone X satışları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışlarını geçmiş olsa da, yenileme alanında yaşanan sıkıntılar, 2018'in ilk çeyreğinde beklenenden daha az büyüme ile karşılaşılması anlamına geldi. Gupta, Apple'ın üst seviye akıllı telefonlara odaklanmaya devam etmesi durumunda yakın gelecekte büyümeye devam edebilmek için yeni nesil iPhone'larının genel deneyimi ciddi bir şekilde arttırması ve yenilemeleri tetiklemesi gerektiğini belirtiyor.
Artık doymaya başlayan Çin piyasasında ise Huawei ve Xiaomi'nin uluslararası başarısı, diğer Çinli üreticilerin aksine bu doygunluktan etkilenmemeleri anlamına geldi. Huawei, Huawei P20'nin başarısı ile gelen 40 milyon cihaz satışı ve %10.5 payı ile üçüncülük koltuğunu garantilerken, Xiaomi %124'lük büyüme 28.5 milyon dağıtıma ve %7.4 piyasa payına ulaştı...
Levent Öztürk
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