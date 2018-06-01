Akıllı Telefonlar, Kötü Gidişe Dur Dedi!

Akıllı telefon piyasası, bir önceki dönemde yaşanan şok düşüşün ardından yara sarmaya başladı!

Akıllı Telefonlar, Kötü Gidişe Dur Dedi!

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