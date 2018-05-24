Amazon, Fazla İade Yapanları Siteden Atıyor!
Online alışveriş devi Amazon, çok sık ürün iade eden kullanıcıları için oldukça sert bir uygulama başlattı!
Amazon'un esnek iade kuralları, zannettiğiniz kadar risksiz olmayabilir. Firma, müşterilerini kural ihlali yaptıkları durumda engelliyor. Ve anlaşılan bu kural ihlallerine, ürünleri çok sık iade etmek de dahil. İşin tuhaf kısmı, bazı kullanıcılar bu konuda uyarı bile almadan engellendiğini söylüyor.
Amazon, birçok ürünü için kolay ve ücretsiz iade seçeneği sunuyor, bu da daha küçük rakip firmaları aynı şeyi yapmaya itiyor. Ama görünüşe bakılırsa Amazon da bu işi o kadar rahat bir şekilde yapamıyor.
Firmanın iade kurallarının arasında, çok fazla iade yapmanın atılmakla sonuçlanabileceği yazmıyor. Yalnız, kullanım koşulları arasında firmanın hesapları kapatmasının kendi inisiyatifinde olduğu var.
Bir Amazon temsilcisi, herkesin Amazon'u kullanmalarını istediklerini, yalnız bazı kişilerin uzun zamana yayılan şekilde sistemi kötüye kullandığını söylüyor: "Bu kararları kolay almıyoruz ama dünya çapında 300 milyon kullanıcımız var ve gerektiğinde tüm kullanıcıların deneyimini korumak için harekete geçiyoruz. Bir müşteri hata yaptığımıza inanıyorsa, doğrudan bizimle iletişime geçmesini isteriz. Böylece hesabı yeniden inceleyebilir ve gerekli müdahaleyi yaparız."
H. Hüseyin Öztürk
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