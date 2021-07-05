Amazon Prime Video, Türkiye'de Temmuz ayında yayınlanacak yapımlar

Amazon Prime Video Türkiye, Temmuz 2021 takvimi belli oldu. Platformda yayınlanacak olan yeni filmler ve diziler ile ilgili detaylar da paylaşıldı. Temmuz ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında;
- Askeri bilim-kurgu türünde The Tomorrow War filmi yayınlanacak
- Aksiyon gerilim türündeki Jolt filmi yayınlanacak
- Yine aksiyon gerilim türündeki Making The Cut (Dikiş Tutturmak) adlı dizinin ikinci sezonu da izleyiciyle buluşacak.
The Tomorrow War
Başrolünü Chris Pratt, Yvonne Strahovski ve J.K. Simmons'ın üstlendiği, 2 Temmuz'da gösterime giren askeri bilim-kurgu filmi The Tomorrow War'ın konusu şu şekilde;
Uzaylı işgali altındaki Dünya'da insanlar uzaylılara karşı savaştıktan sonra büyük bir yenilgiye uğrar. Değişen dünya düzeninde bilim insanları harekete geçer ve sistemi değiştirmek için asker yetiştirmeye karar verir. Askerlerin vereceği savaş, insanlığın geleceğini belirleyecektir.
Making The Cut
Moschino Kreatif Direktörü Jeremy Scott'ın Heidi Klum ve Tim Gunn'a eşlik ettiği "Dikiş Tutturmak"ın ikinci sezonu da izleyiciyle buluşacak. Dizinin konusu şu şekilde;
Ünlü model Heidi Klum ve moda danışmanı olan Tim Gunn'un yer aldığı dizi, 12 yetenekli girişimci ve tasarımcıdan oluşan farklı bir grubu bir araya getiren bir moda yarışması serisidir.
Jolt
Başrolünde Kate Beckinsale'in yer aldığı eğlenceli aksiyon-gerilim filmi "Jolt"un konusu şu şekilde;
Öfke kontrolü sorunları yaşayan ve cinayet işlememek için kendini zorlayan bir kadın, bu sorunu elektrot kaplı bir yelek giyerek kontrol altına almaya çalışır. Ancak bu şekilde hayatına normal bir şekilde devam edebilen kadın, aşık olduğu ilk adamın öldürülmesinden sonra kontrolü kaybeder.
Öfkesini bastıran yeleği çıkaran kadın, sevdiği adamın katillerini bulmak için her şeyi göze alır ancak öfke problemi nedeniyle cinayetin baş şüphelisi haline gelir.
Amazon Prime
Açıklamada yer alan bilgilere göre, Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı teslimat, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ve üyelere özel indirimler de dâhil birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.
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