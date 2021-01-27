AMD Destekli Yeni Nesil Exynos İşlemci, Apple'ın A14'ünü Ezip Geçiyor

Samsung Galaxy S21 amiral gemisi serisi içinde kullanılan Exynos 2100 işlemcisi, Snapdragon 888 ile beraber yeni aileye can veriyor. ABD ve Çin'de Snapdragon 888 işlemci ile satışa çıkan Galaxy S21 serisi, dünyanın diğer kısmında ise Exynos 2100 yonga seti ile raflarda yer alıyor. Exynos 2100, Snapdragon 888 ile rekabet edebilecek düzeyde iken, AMD'nin Samsung ile güçlerini birleştirmesi, Güney Koreli şirketin GPU tarafındaki elini kuvvetlendiriyor.
Şu an pazardaki Exynos işlemcilerde AMD ile ortaklıkta geliştirilen GPU'lar yer almıyor, fakat çok geç kalmadan yeni işlemcilerin ortaya çıkması bekleniyor. Kore medyası tarafından belirtilenlere göre ise, bu ortaklıktan doğan kuvvet, Apple'ı GPU performansında ezmeye yetecek.
Kore medyasında yer alan ilk test sonuçları şu şekilde:
Apple iPhone 12 Pro / A14 Bionic GFXBench Sonuçları
- Manhattan 3.1 = 120 fps.
- Aztec Ruins (normal) = 79.9 fps.
- Aztec Ruins (high) = 30 fps.
İsimsiz Gelecek Nesil Exynos yonga seti GFXBench Sonuçları
- Manhattan 3.1 = 181.8 fps.
- Aztec Ruins (normal) = 138.25 fps.
- Aztec Ruins (high) = 58 fps.
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