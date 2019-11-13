Android'i IP Web Kamerası Olarak Kullanın

Eski Android'li telefonunuzu değerlendirmek için bir yol mu arıyorsunuz? Bir IP kamerası sistemine ihtiyacınız varsa ancak bunun için ayıracağınız bütçeniz yoksa, Android'li telefonunuzu bir IP webcam'e dönüştürecek birkaç uygulama var.
İhtiyacınız olan Wi-Fi internet bağlantısı, doğru uygulamayı bulmak ve Android'li telefonunuzu gerektiği gibi konumlandırmak. Muhtemelen statik bir IP'ye de ihtiyacınız olacak. Kaydedilen görüntüyü internetten, web tarayıcısından izleyebilirsiniz.
Webcam ile IP Webcam'in Farkı
Web kamerası, bilgisayara veya herhangi bir cihaza USB üzerinden bağlanan bir kameradır ve amacı, Skype gibi programlarda veya yerel kullanım için video veya fotoğraf kaydetmektir.
IP kamerası ise internet üzerinden video akışı yapmayı amaçlayan kameradır. Bu örneğin bir trafik kamerası veya herkesin erişebildiği başka bir kamera olabilir.
Android'i IP Webcam Olarak Kullanma
Bu yazımızda en pratik seçeneklerden biri olan IP Phone Camera uygulamasını ele aldık. IP Phone Camera'da uygulama içi satın almalar var, ancak temel IP kamerası işlevleri için bunlara ihtiyacınız yok.
IP Phone Camera, kamerayı web tarayıcısı üzerinden kontrol etmenize, parlaklığı değiştirmenize, flaşı açıp kapamanıza, yakınlaşıp uzaklaşmanıza, otomatik odaklamayı kullanmanıza, görüntüyü döndürmenize, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmanıza izin veriyor.
IP Webcame'e Web Tarayıcısından ulaşma
Kendi kablosuz ağınızda kameraya ulaşmak için yayın ekranında görünen URL'yi tarayıcıya girin. Bu, genellikle 192.168.1.103:6677 gibi port numarası içeren bir adrestir.
Mobil internet yayını için ipphonecamera.deskshare.com adresini ziyaret edin. Bu durumda kameraya ulaşabilmek için kullanıcı adı ve parola girmeniz gerekecek.
Daha fazla işleve sahip olmak istiyorsanız, ikinci bir seçenek olarak 70 olar ücretle satılan Security Monitor Pro'yu kullanabilirsiniz. Ancak çoğu durumda bu uygulamaya ihtiyacınız olmayacaktır.
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