Android Pie, Daha Hızlı Çıktı

Android Pie, yaygınlaşma konusunda önceki Android sürümlerinden daha hızlı çıktı. Ama bu hız, pek de hızlı sayılmaz...

Android Pie Yüzde 10'a Ulaştı

Google'ın piyasadaki en son Android sürümü olan Android Pie, yayılma işinde önceki sürümlerden daha hızlı çıktı.

VentureBeat'in elde ettiği yeni istatistiklere göre Android Pie, piyasaya sürülmesinin sekiz ay sonrasında yüzde 10,4 aktif kullanıcıya ulaştı. Bu çok büyük bir oran değil, ancak Android Oreo'nun ve Nougat'ın yüzde 10'a ulaşması 10 ay sürmüştü.

Yeni istatistikler, Google'ın güncelleme işini hızlandırma girişimlerinin meyve vermeye başladığını gösteriyor. Diğer sürümlere baktığımızda Oreo'nun 7 puan artışla yüzde 28,3'e yükseldiğini, Nougat'ın ise 10 puan gerileyerek yüzde 19,2'ye düştüğünü görüyoruz. Eski sürümlerin çoğu kullanıcı kaybetse de KitKat'ın çıkışından altı sene sonra hala yüzde 6,9'luk bir paya sahip olması dikkat çekici.

Google artık aylık kullanım raporları yayınlamadığından ve (muhtemelen) çeyrek başına bir rapor yayınladığından, Pie'ın kullanım oranının nasıl seyrettiğini farklı kaynaklardan öğrenmeniz gerekiyor.

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