Android'li BlackBerry'ye Android Şoku!
BlackBerry'nin Android'li ilk telefonu Priv sahipleri için, pek de hoş olmayan Android haberi geldi!
Kanadalı şirketin durulmak bilmeyen sularında, BlackBerry severlerin uzun zamandır yüzleri gülmedi gülmüyor. Daha önce iflasın eşiğine gelerek adeta yürekleri ağza getiren BlackBerry, neyse ki daha sonra durumu toparlamış ve akıllı telefon dünyasına Android işletim sistemi ile adapte olmayı başarmıştı. Şirketin Android işletim sistemli ilk akıllı telefonu ise, BlackBerry Priv olmuştu.
2015 yılında satışa sunulan BlackBerry Priv, Android işletim sistemi ve BlackBerry'nin simgesi haline gelen fiziksel klavyeyi bir arada sunan, şirket için önemli bir model. Şimdi ise BlackBerry'den Priv ile ilgili üzücü bir açıklama var.
BlackBerry Mobil Çözümler Genel Müdür Alex Thurber, yayınladığı Blogcast'te, BlackBerry Priv'in resmi ömrünün dolduğunu açıkladı. Piyasadaki 2'inci yılını dolduracak olan Priv, Android 5.0 Lollipop ile tanıtılmış, ardından Android 6.0 Marshmallow güncellemesi almıştı. Ancak Thurber'in söylediğine göre BlackBerry Priv, ne Android 7.0 Nougat, ne de Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak. Fakat buna karşın telefon güvenlik güncellemelerini almayı sürdürecek. Daha yeni Android sürümü kullanmak isteyen BlackBerry Priv sahipleri ise, özel ROM'larla bunu yapabilecekler.
Ercan Uğurlu
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