Android'li BlackBerry'ye Android Şoku!

BlackBerry'nin Android'li ilk telefonu Priv sahipleri için, pek de hoş olmayan Android haberi geldi!

BlackBerry Priv sahiplerine kötü haber!

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