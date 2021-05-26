AppGallery'den Tüm Android Kullanıcılarına Harika Hediyeler

Android tabanlı tüm akıllı cep telefonu ve tabletlere yüklenebilen dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası AppGallery, 30 Mayıs'a kadar tüm katılımcılara indirimler, mobil internet paketleri ve hediye çekleri dağıtıyor.