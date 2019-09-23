Apple Arcade, O Kadar da "Özel" Değilmiş!
Oyunlarının neredeyse tamamının özel olması beklenen Apple Arcade, aslında o kadar da "özel" olmayabilir!
- Levent Öztürk
WWDC 2019 sahnesinde ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen iPhone 11 ürün etkinliğinde Apple Arcade tanıtıldığında, bu üyelik sistemli oyun platformunun en çekici yanlarından biri, kendisi için özel oyunlara sahip olacak olması idi. Ancak görünene göre bu durum, pek de gerçek olmayabilir.
Örneğin tanıtımda gösterilen ana oyunlardan biri Sayonara: Wild Hearts idi. Ancak oyunun tanıtım videosunda da belirtildiği üzere bu oyun Apple Arcade'in yanı sıra PlayStation 4 ve Nintendo Switch için de sunulacak. Sayonara: Wild Hearts her üç platformda aynı anda piyasada olacak. Yani oyun, kısa süreliğine bile platforma özel olmayacak.
Apple'ın Apple Arcade'in yayım tarihini duyurduğu basın açıklamasında "100'ün üzerinde yeni, özel oyun" olacağı söylenmekteydi ve bu açıklama da net bir şekilde oyunların diğer platformlarda oynanamayacaklarını söylüyordu. Ama bunun ne kadar gerçek olduğu, en azından şu ana dek gördüklerimizden sonra tartışılabilir.
Belki de Apple'ın bahsetmek istediği şey, Apple Arcade oyunlarının diğer mobil platformlarda oynanamayacaklarıydı. Gerçekten de en azından şimdilik, bahsedilen oyunlar Android akıllı telefonlarda oynanamayacak gibi gözüküyor. Yine de bu durum çok daha net bir şekilde belirtilebilir ve bu sebepten dolayı bir Apple Arcade üyeliği alan ya da almak isteyen kullanıcıların yanlış yönlendirilme ihtimalinden kaçınılabilirdi.
Yine de tüm bu söylediklerimizi "şu an için" şeklinde bir notla süslememiz lazım. Gelecek oyunların bazılarının özel olmaları da mümkün ve henüz yayımların büyük bir çoğunun yeterince detaylandırılmış değil.
Apple Arcade'in üzerindeki oyunların çoğunun özel olması, satış konuşmalarının büyük bir parçasıydı ve özel oyunlar, tüm oyun platformları veya hizmetleri için önemli bir noktada yer alıyor. Epic Games bu yüzden başarılı durumda ve Google Stadia için şüphe duyulmasının sebebi de henüz duyurulmuş çok az özel oyun bulunması. Eğer Apple Arcade sağlam bir çıkış yapmayı amaçlıyorsa, başta verdiği sözü tutmalı ve özel oyunlarını ardı ardına tanıtmalı. Aksi halde işinin zor olacağı kesin.
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